Date de début des inscriptions pour obtenir la carte de l’auto-entrepreneur fixée

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur (ANAE) a annoncé la date de début de l’opération d’inscription pour l’obtention de la carte de l’auto-entrepreneur. Selon cette même source, la plateforme numérique dédiée à cette opération sera lancée le 20 janvier prochain.

En effet, le communiqué souligne que le 20 janvier 2024 sera une date importante pour les personnes exerçant une activité professionnelle libérable et les auto-entrepreneurs en Algérie. En effet, ce jour-là marquera le lancement de l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur ainsi que de la plateforme dédiée à l’inscription pour l’obtention de la carte de l’auto-entrepreneur.

De plus, l’ANAE précise que l’établissement les règles et conditions relatives à l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur par la loi n° 22-23 du 18 décembre 2022, portant statut de l’auto-entrepreneur. Ces dispositions légales garantissent un cadre clair et transparent pour les personnes souhaitant se lancer en tant qu’auto-entrepreneurs.

Grâce à la mise en place de cette plateforme numérique, les démarches administratives liées à l’inscription pour l’obtention de la carte de l’auto-entrepreneur seront grandement simplifiées. Les entrepreneurs pourront ainsi bénéficier d’un processus plus rapide et plus efficace pour officialiser leur statut d’auto-entrepreneur.

L’auto-entreprenariat au cœur du conseil des Ministres

Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée hier, le dimanche 7 janvier 2024, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son soutien au dispositif relatif à l’auto-entrepreneuriat. Selon un communiqué du Conseil des ministres, ce dispositif vise à encadrer diverses activités telles que les prestations d’affaires, de consulting et de formation. Les auto-entrepreneurs bénéficieront d’un régime fiscal préférentiel en vertu de la loi de finances 2024.

Le président Tebboune a souligné l’importance d’éviter tout chevauchement entre les activités entrepreneuriales et certains métiers artisanaux libéraux afin de ne pas les perturber. Il a affirmé que le dispositif d’auto-entrepreneuriat visait à encadrer diverses activités, telles que les prestations d’affaires, de consulting et de formation. Les auto-entrepreneurs bénéficieront d’un régime fiscal préférentiel en vertu de la loi de finances 2024.

Le président de la République a également salué l’orientation de l’État vers la création de plus d’espaces générateurs d’emploi et de richesses. Il a qualifié l’auto-entrepreneuriat de plus-value pour les jeunes porteurs de projets et les compétences innovantes.

Pour conclure, le président Tebboune a précisé que la qualité d’auto-entrepreneur permettra aux jeunes de bénéficier d’une exemption de l’obligation de s’inscrire au registre de commerce. Il s’agit d’une mesure administrative simplifiée pour la création et la gestion de leurs activités. Les auto-entrepreneurs n’auront qu’à consigner leurs comptes sur un registre numérisé et visé, selon le communiqué.