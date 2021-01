Date d’arrivée du vaccin Covid-19 : Les précisions du Pr Rahal

Le membre du comité scientifique de suivi et de surveillance de l’épidémie de Coronavirus en Algérie, le professeur Lyas Rahal, a confirmé aujourd’hui, samedi, que le ministère de la Santé n’a pas donné de date précise concernant l’arrivée du vaccin contre le Coronavirus en Algérie,

En effet, le Professeur Lyas Rahal a affirmé que la seule information avancée par les autorités sanitaires est l’arrivée du vaccin fin janvier.

Dans un autre sillage, le professeur a expliqué que l’Algérie a une longue expérience de la vaccination qui date de 1969, soulignant que le processus de vaccination contre le coronavirus sera couronné de succès.

Intervenant en tant qu’invité au Forum de « Echaab », Lyas Rahal a indiqué que le ministère de la Santé avait pris en considération l’efficacité, la sécurité et l’environnement approprié dans le pays, pour choisir le vaccin adéquat aux Algériens.

Le même intervenant a expliqué que l’Algérie n’est pas en retard dans l’acquisition du vaccin, par rapport à la situation épidémiologique stable que connait le pays ces dernières semaines.

Formation en faveur des encadreurs de la campagne de vaccination Covid19

Une formation visant la maitrise des aspects et des techniques de vaccination anti Covid-19, a été lancée, en faveur du personnel de la santé dans plusieurs wilayas du pays.

La formation s’inscrit dans le cadre des directives et des mesures prises par le ministère de la Santé, de la population et des réformes hospitalières, visant à assurer la réussite de cette campagne de vaccination et la prévention et la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Il convient de rappeler que, que l’Algérie a choisi de diversifier les vaccins anti-Covid, les autorités sanitaires ont formulé des demandes diversifier les vaccins anti-Covid, auprès de trois laboratoires pour l’acquisition de trois différents vaccins, qui sont « Les laboratoires, russe (Sputnik), Anglo-Suédois (Oxford) et chinois (CinoLab) »