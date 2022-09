Date d’acquisition avions bombardiers d’eau : un responsable précise

La saison estivale 2022 n’aura pas épargné l’Algérie pour ce qui est des incendies de forêt. On se souvient du mois d’aout 2021 ou l’Algérie a été endeuillée par la perte de plus de 250 personnes des suites d’incendies ravageurs qui avaient touchés principalement la Kabylie. Pour cet été 2022, c’est plus l’est du pays qui a été le plus touché par des feux, qui ont couté la vie à des dizaines de personnes tout en entrainant aussi d’énormes pertes matérielles et financières.

Après la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le directeur général des forêts, Djamel Touahria, lors de son intervention sur les ondes la Radio Chaine 1 ce mercredi 7 septembre, a révélé que la capacité du pays à faire face efficacement aux incendies devrait être renforcée à partir de 2023, avec l’acquisition deux avions bombardiers d’eau, connus pour leur capacité supérieure à stocker l’eau.

Selon ce même responsable l’Algérie recevra deux avions bombardiers, un premier au mois de décembre de l’année en cours et un autre au premier trimestre de 2023. Et qui seront opérationnels dès l’été prochain.

Le directeur général des forêts a aussi annoncé que le dispositif national de protection, de prévention et d’alerte précoce des incendies, mis en place depuis mai dernier, restera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2022.

Touahria révèle le bilan des incendies de l’est du pays

« Jusqu’à présent, nous avons enregistré 940 incendies, et ces incendies ont détruit environ 24 000 hectares de forêt, ce qui est bien moins que l’année dernière, qui dépassait 96 000 hectares », selon ce qui a été déclaré par Djamel Touahria.

Pour finir, Touahria a indiqué que « la situation générale dans le pays était sous contrôle jusqu’au 16 août dernier, date à laquelle la zone touchée par un certain nombre d’incendies n’a pas dépassé les limites de 3.000 hectares. »