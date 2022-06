Date Aid Al-Adha : le centre international d’astronomie se prononce

Avec l’approche de l’Aïd El Adha, les Algériens multiplient les préparatifs; dans l’attente de l’annonce officielle de la date de la fête du sacrifice. En effet, ces derniers jours, plusieurs instituts exerçant dans le domaine de l’astronomie ont fixé la date de cette occasion musulmane.

C’est le tour du centre international d’astronomie d’annoncer le premier jour du Aïd El Adha. En effet, dans un communiqué rendu public sur Twitter, que le CIA a indiqué que, selon des études scientifiques et astrologiques, le premier jour de Dhu al-Hijjah coïncide avec le 30 juin 2022, dans plusieurs pays.

Par conséquent, le centre international d’astronomie, sis à Dubaï; a fait savoir, également, que le jour d’Arafat est fixé pour le vendredi 8 juillet prochain. Ce qui fait que le premier jour de l’Aïd El Kbir tombera le 9 juillet 2022.

Pour rappel, cette date a été déjà confirmée par plusieurs établissements. A commencer par L’institut égyptien des recherches géophysiques et astronomiques. En effet, rapporté par « Echarq El-Awsat », le responsable de cet établissement; le professeur Jad El-qadi, a déjà annoncé cette nouvelle, le 15 juin dernier.

De son côté, le conseil théologique musulmans établi en France, a également fait part des résultats de ses calculs astrologiques. Par ailleurs, celui-ci a également dévoilé la date du premier jour de la fête du sacrifice; prévue pour le samedi 9 juillet prochain.

Hauts-de-France : mise en place d’un marché au vif à l’occasion de l’Aïd Al-Adha 2022

En France, les représentants et les associations de culte musulman travaillent d’arrache pied pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer la fête de l’Aid El Kebir dans des meilleurs conditions. En effet, en cette occasion, un marché au vif a été installé le 25 juin dernier au niveau de l’Aire des vents à Dugny. Et ce, dans le but de permettre à la diaspora algérienne mais également à la communauté musulmane de se procurer leurs ovins; conformément aux réglementations commerciales, environnementales et sanitaires; instaurées par le gouvernement français.

Ainsi, des animaux dédiés pour cette occasion, principalement des moutons, y seront vendus. Mais pas que, les fidèles musulmans auront également droit à l’abattage de leurs moutons au niveau de l’abattoir agréé de Creil. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à cette région; ceux-ci peuvent se rapprocher des abattoirs des départements avoisinant Creil, notamment Seine-et-Marne, Val d’Oise, Oise…

Pour rappel, les autorités françaises ont interdit l’abattage des moutons en dehors des abattoirs agréés. En effet, avant de remettre l’animal aux familles, ces derniers doivent attester, par le billet d’une estampille sanitaire, l’animal dédié à la fête du sacrifice.

Cependant, le non respect de ces mesures, implique des peines allant jusqu’à 15000 euros et six mois de prison.