Intelligence artificielle : L’Algérie et la Chine projettent un Data Center stratégique à Sidi Abdellah

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a tenu une réunion de travail ce lundi avec une délégation chinoise au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdellah. Les deux parties ont examiné le projet de réalisation d’un centre de données (Data Center) dédié à l’intelligence artificielle au sein de l’École nationale supérieure d’IA.

Selon une publication du ministre sur sa page Facebook officielle, les discussions ont porté sur les aspects techniques et d’ingénierie du projet. Les deux délégations ont abordé l’infrastructure de base, les équipements technologiques nécessaires, le calendrier d’exécution ainsi que les normes environnementales. L’objectif consiste à réunir toutes les conditions pour concrétiser cette structure stratégique selon les standards internationaux.

Ce projet renforce les capacités nationales en matière de calcul haute performance (HPC) et modernise l’infrastructure numérique du pays. Il vise également à consolider le positionnement de l’Algérie comme hub régional de l’IA à travers le transfert de technologie et le renforcement des compétences locales.

Lancement du volet « données et infrastructures » dès le 11 novembre

Cette rencontre avec la partie chinoise s’inscrit dans le cadre du déploiement opérationnel de la stratégie nationale de l’IA. L’exécutif franchit une nouvelle étape en lançant, dès le 11 novembre, la mise en œuvre du volet consacré aux données et aux infrastructures de base. Le plan d’exécution, présenté lors de la 6ᵉ réunion multisectorielle le 3 novembre, recense 17 opérations relatives aux infrastructures et 14 autres concernant les données pour l’année 2026.

Le gouvernement mobilise les équipements informatiques disponibles, notamment les unités de traitement graphique (GPU), tout en étudiant la création d’un fonds de financement conjoint avec le secteur économique. Parmi les applications concrètes développées figure un chatbot dédié à la législation fiscale algérienne, s’appuyant sur quatre grands modèles de langage nationaux.

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Objectif : Formations et recherche stratégique à l’horizon 2030

Pour soutenir ce saut technologique, le ministère s’est fixé pour objectif de former 50 000 spécialistes en IA d’ici 2030. Un premier réseau de grandes écoles (Alger, Béjaïa et Sidi Bel Abbès) accueille déjà les premières promotions doctorales, tandis que 85 programmes de formation continue ciblent des secteurs clés comme la santé, l’énergie, l’agriculture et les transports.

Cette ambition s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des secteurs stratégiques, où l’intelligence artificielle est déjà présente dans plusieurs domaines, notamment le secteur de la santé, où elle permet des gains de temps appréciables tout en posant de nouveaux défis en matière de fiabilité des diagnostics.

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Enfin, les services compétents finalisent le projet de décret portant création d’un Centre national de recherche en intelligence artificielle et données. Cette structure assurera l’encadrement des travaux scientifiques et la synergie entre la recherche universitaire, les entreprises économiques et la diaspora scientifique algérienne établie à l’étranger.

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