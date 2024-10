D’Aspetar, Bennacer donne des nouvelles rassurantes

Actuellement à Aspetar pour une phase de rééducation, Ismael Bennacer donne de ses nouvelles. Le milieu de terrain de l’AC Milan et de l’équipe d’Algérie garde le moral et le sourire et espère un retour vite sur les terrains.

La malédiction des blessures n’a pas lâché Ismael Bennacer. De retour d’une méchante blessure au genou, et au moment où il cravachait dur pour retrouver son meilleur niveau, il a contracté une nouvelle blessure, cette fois-ci au mollet, lors du stage de l’équipe d’Algérie du mois de septembre dernier.

Retour à la case départ pour le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie. Déjà indisponible depuis un mois et demi, son retour est prévu le mois de janvier prochain.

Pour effectuer la phase de rééducation, Ismael Bennacer a opté pour Aspetar. Une somptueuse clinique, sise à Doha, dotée de toutes les commodités et réputée pour sa grande expertise dans le traitement des athlètes professionnels.

Malgré tout, le joueur prend son mal en patience. En effet, il garde le moral et le sourire. Il est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles.

« Je suis ici au centre Aspetar, déterminé à travailler dur et à mener à bien le processus de rétablissement, et tout se passe bien », dira-t-il d’emblée.

À 27 ans, le milieu de terrain de l’AC Milan se dit déterminé de revenir en force. Il donne rendez-vous aux supporters algériens pour bientôt. « Nous resterons en contact, et je vous retrouverai bientôt sur le terrain. Merci à vous pour votre soutien. Je reviendrai en force, et nous parlerons uniquement sur le terrain », a-t-il ajouté.

. @acmilan star and Algerian national team player @IsmaelBennacer shares a look at his rehabilitation journey at Aspetar.

Progress is on the way!

💪⚽️ #ComebackStronger« @FAFAlgeria pic.twitter.com/X0D6GxgaRL

— Aspetar سبيتار (@Aspetar) October 30, 2024