Darmanin retire ses accusations portées contre Benzema à une condition !

Suite à ses graves accusations portées contre Karim Benzema, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est dit « prêt à retirer ses propres » à une condition !

Accusant le footballeur français, Karim Benzema, d’avoir un lien « notoire » avec les frères musulmans, Darmanin a fait l’objet des critiques virulentes.

Invité de la chaîne française BFM, le ministre français a imposé « ses conditions » pour retirer son accusation contre Benzema. « Je constate que Karim Benzema n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras », dit-il.

Gérald Darmanin: « Je constate que Karim Benzema n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras, pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés par le terrorisme islamiste en Israël » pic.twitter.com/KzR2UkVc1K — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2023

Esquivant les questions des journalistes, Darmanin a ajouté, « Si Karim Benzema peut montrer qu’il pleure la mort d’un professeur français, alors je retirerai mes propos ».

Dans un labyrinthe sans issue, Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, a refusé d’indiquer s’il détient des éléments qui affirment son accusation portée contre Benzema. Une confirmation à demi-mot, selon plusieurs avocats, que les propos de Darmanin sont infondées, voire mensongères.

Gérald Darmanin: « Si Karim Benzema peut montrer qu’il pleure la mort d’un professeur français, alors je retirerai mes propos » pic.twitter.com/iAUsTi3Cc7 — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2023

Accusé d’avoir des liens avec les frères musulmans : la réponse des avocats de Benzema

Utilisant la même formation de Darmanin, l’avocat français, Yacine Bouzrou, a dit dans une déclaration « Je constate aussi que Karim Benzema n’a toujours pas fait un tweet pour soutenir la femme qui accuse Gérald Darmanin de viol ! ».

🇫🇷⚽️ « Je constate aussi que Karim #Benzema n’a toujours pas fait un tweet pour soutenir la femme qui accuse Gérald #Darmanin de viol ! », a déclaré l’avocat Yassine #Bouzrou suite aux déclarations de Gérald #Darmanin, qui reproche à Karim #Benzema de ne pas avoir fait de tweet… pic.twitter.com/6nWJbkrbFQ — Cerfia (@CerfiaFR) October 19, 2023

Par ailleurs, invité de l’émission « C à Vous » l’avocat de Karim Benzema, Maître Hugues Vigier, a dit, « Je pense que Gérald Darmanin est mal conseillé, ensuite, il est mal informé ou il a fait le choix de dire quelque chose de mensonger et c’est de l’opportunisme et ça me désespère. »

LIRE AUSSI : France : le Conseil d’État rejette l’interdiction des manifestation propalestiniennes