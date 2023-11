Darmanin à Alger, il souligne le respect que porte la France au peuple algérien

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a prononcé un discours après avoir été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que par le ministre de l’Intérieur algérien, Brahim Merad. Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’amitié et le respect que la France porte au peuple algérien, ainsi que de renforcer les solides relations établies par les présidents Tebboune et Macron.

Gérald Darmanin a exprimé sa gratitude envers le président Tebboune pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu lors de sa visite en Algérie. Cette visite fait suite à une demande du président français, Emmanuel Macron. Il a également souligné l’importance de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le ministre de l’Intérieur français a mis en avant les relations solides qui existent entre la France et l’Algérie. Des relations, qui selon lui ont été renforcées par les présidents Tebboune et Macron, et elles couvrent divers domaines, notamment la sécurité intérieure, la sécurité civile, les questions liées à l’immigration et la police judiciaire.

Sécurité et immigration au cœur de la rencontre

La coopération entre la France et l’Algérie dans le domaine de la sécurité intérieure revêt une importance particulière. Les deux pays partagent des intérêts communs en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme. La coordination et l’échange d’informations sont essentiels pour assurer la sécurité des citoyens des deux pays.

La sécurité civile est un autre domaine de coopération clé. Les deux nations collaborent étroitement pour faire face à des situations d’urgence telles que les catastrophes naturelles. La solidarité franco-algérienne dans ce domaine est essentielle pour protéger les vies et les biens.

A LIRE AUSSI : Darmanin en visite à Alger depuis hier, Tebboune le reçoit

La question de l’immigration est un défi mondial. La France et l’Algérie travaillent ensemble pour aborder cette question de manière efficace et humaine. La coopération dans la gestion des flux migratoires est cruciale pour garantir la sécurité et les droits des migrants.