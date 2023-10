Darmamin ordonne l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes et l’interpellation des organisateurs

En France, l’étau se serre de plus en plus sur les partisans et les sympathisants de la cause palestinienne. En effet, dans un télégramme adressé aux préfets, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné « l’interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes sur l’ensemble du territoire français ».

Cette interdiction est justifiée par le fait « que les manifestations pro-palestiniennes sont susceptibles de générer des troubles à l’ordre public », lit-on.

Par ailleurs, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué, dans son télégramme adressé aux préfets, « que l’organisation de ces manifestations interdites doit donner lieu à des interpellations ». Ces interpellations « concerneraient les organisateurs et les fauteurs de troubles » ajoute le ministère français de l’Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ordonne l’interdiction des « manifestations propalestiniennes parce qu’elles sont susceptibles de générer des troubles à l’ordre public », avec des interpellations à la clef #AFP 1/2 pic.twitter.com/5Sny65Jp2d — Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2023

Des mesures « draconiennes » contre les manifestants pro-palestiniens en France

Outre l’interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes en France, ordonnée par le ministre Darmanin, et les interpellations des organisateurs des rassemblements en soutien au peuple palestinien opprimé, une autre consigne« stricte » a été adressée aux préfets.

🇫🇷🇵🇸 FLASH | Bien qu’interdites par #Darmanin, des manifestations sont en cours en soutien à la #Palestine. A Paris, les manifestants sont nassés. 🎥 @ClementLanot pic.twitter.com/Sun8SlnEuU — Cerfia (@CerfiaFR) October 12, 2023

Ainsi, « Les préfets sont tenus de signaler systématiquement et sans délai au procureur de la République toute infraction à caractère antisémite, qu’il s’agisse d’atteintes à l’intégrité physique, de dégradations de lieux ou de cultes ou de propos susceptibles de revêtir les qualifications d’apologie du terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme », ordonne Darmanin.

« Les auteurs étrangers de telles infractions doivent systématiquement voir leurs titres de séjour retirés et leur expulsion mise en œuvre sans délai », ajoute le ministre français de L’Intérieur.

🇫🇷🇵🇸 Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, vient d’interdire les manifestations propalestiniennes dans le pays et l’interpellation de chaque individu qui y participerait. En réponse, des internautes lui reprochent son « hypocrisie » en ressortant un tweet de soutien au… pic.twitter.com/szNEKam9OY — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 12, 2023

Paris : la police disperse les manifestants pro-palestiniens en utilisant des canons à eau

Hier, un rassemblement pro-palestinien a eu lieu à Paris, malgré l’interdiction ordonnée par le ministre de l’Intérieur. La police a chargé les manifestants pro-palestiniens et a utilisé des canons à eau pour les disperser.