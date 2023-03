D’Arles à capitaine du Milan AC : Bennacer revient sur les moments forts de sa carrière

À l’approche de la rencontre opposant son équipe à Tottenham en ligue des champions, Ismaël Bennacer a accordé une interview au site officiel de l’UEFA ou il revient sur certains moments clés de son parcours footballistique. De l’Athletic Club arlésien en passant par Arsenal et Empoli jusqu’au Milan AC, le champion d’Afrique se confie.

L’international algérien est d’abord revenu sur son début de carrière. Il explique qu’à la base, il ne souhaitait pas quitter la France pour une autre destination. « J’avais toujours vécu à Arles, ma famille et mes amis étaient là-bas, donc pour me rassurer je me suis dit que j’allais rester en France».

| À LIRE AUSSI : Meilleurs milieux de terrain en Europe : Bennacer dans la cour des grands

Une fois son contrat signé avec les U23 d’Arsenal, la présence de pas mal de français à l’époque au niveau du club londonien a créé une atmosphère similaire que lorsqu’il évoluait en France. Il précise qu’Arsenal avait tout mis en œuvre pour faciliter son intégration.

Il explique que les premiers mois ont été très durs. Son objectif était de travailler et de persévérer afin de s’adapter rapidement au nouvel environnement. L’équipe A d’Arsenal était dans un coin de sa tête mais il voulait surtout avoir une vraie formation d’abord.

« Quand on est jeune on peut remplacer la tristesse et le manquement par le travail, on reste plus longtemps au centre d’entraînement par exemple, ça aide ».

Ismaël voulait passer à une étape supérieure et avoir plus de temps de jeu. Alors qu’il lui restait trois ans de contrat à Arsenal, il décide de partir en Italie et rejoindre Empoli. Il avait comme objectif de montrer ses qualités pour ensuite viser plus haut. Un choix «risqué» mais c’est ce qui a porté ses fruits.

Bennacer : « Le sacre a la Coupe d’Afrique [avec l’Algérie] est un moment inoubliable »

Ismaël Bennacer décrit le sacre à la Coupe d’Afrique comme un moment historique et inoubliable. Ayant disputé qu’un seul match en 3 ans avec l’équipe nationale, il affirme avoir vécu trois années très compliquées. C’est en faisant preuve de patience qu’il a réussi à inverser la tendance.

| À LIRE AUSSI : Organisation de la CAN 2025 en Algérie : Derradji pessimiste

« C’était un moment très fort, gagner une Coupe d’Afrique, ce n’est pas rien, c’est très dur. Cela a permis à l’Algérie de refaire partie des meilleures équipes africaines après une période compliquée »

Il rejoint le deuxième plus grand club d’Europe

Un temps pisté par Lyon, Bennacer fait le choix de poursuivre sa carrière en Italie. Le 04 aout 2019, l’AC Milan, l’un des clubs les plus historiques au monde, officialise la venue d’Ismaël. Il raconte qu’il avait demandé de porter le numéro 6. Cependant, sa requête a été refusée par le club.

« Quand j’ai signé au Milan, j’ai demandé le numéro 6, mais on m’a dit que c’était impossible, que ce numéro était celui de (Franco) Baresi et que plus personne ne pouvait le porter. Je ne savais pas ! ».

Il affirme que c’est une fierté de pouvoir porter ce maillot et qu’il est prêt à tout donner pour ce club. « Quand je vois le chemin effectué depuis trois ans, je pense que ce club peut être encore plus haut ».

Vainqueurs du Scudetto l’année dernière, les milanais sont aujourd’hui en huitièmes de Ligue des Champions. Il affirme que soulever la coupe européenne est un objectif pour les Rossoneri. « Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration ». La tache risque d’être très difficile mais selon lui, rien n’est impossible.

| À LIRE AUSSI : Mercato : Bennacer prolonge son contrat avec le Milan AC (officiel)

Benncaer a même pu porter le brassard de capitaine du club milanais. Une situation plutôt rare pour un joueur étranger. Il affirme que ce fut une fierté et considère ça comme l’une des récompenses du travail fourni. « Quand on porte le brassard à Milan, on se doit d’être exemplaire sur et en dehors du terrain. On n’est pas parfait, on fera des erreurs, mais l’importer est de se relever et de toujours essayer ».