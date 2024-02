Dans une vidéo virale, Cheb Khaled présente ses excuses au peuple algérien

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Cheb Khaled, figure incontournable du Raï, a tenu à s’excuser auprès du peuple algérien. « On est tous des Algériens », a-t-il déclaré, affirmant que ses excuses venaient du fond du cœur.

Le chanteur, connu pour ses tubes tels que « Didi » et « Aïcha », a souhaité réaffirmer son attachement à son pays natal. « Personne ne me retirera ma nationalité algérienne », a-t-il martelé, ajoutant « Je suis algérien et Allah yarham chouhada« .

Pour rappel, des rumeurs circulaient auparavant selon lesquelles Le King aurait été interdit d’entrée en Algérie en raison de sa nationalité marocaine. Cependant, les autorités algériennes ont rapidement réfuté ces allégations, insistant sur le fait qu’aucune interdiction ne frappe la star du raï.

Cheb Khaled appelle à manifester pour la Journée du chahid

Ces excuses interviennent après une précédente vidéo dans laquelle Cheb Khaled appelait les Algériens à se mobiliser pour la commémoration de la Journée nationale du Chahid à Paris. « Tous ensemble le 18 février à 14h à Paris », avait-il déclaré.

Il est à souligner que la Journée nationale du Chahid est une commémoration annuelle qui a lieu chaque 18 février. Cette journée rend hommage aux martyrs algériens qui ont lutté pour l’indépendance du pays.

D’autres figures algériennes telles que Fianso, Cheb Mami, Kader Japonais et Houria les Yeux Verts ont rejoint Cheb Khaled dans son appel, incitant également à une forte mobilisation pour cette journée symbolique.