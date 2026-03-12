Dans un secteur prometteur… Un géant chinois choisit l’Algérie pour sa première usine en Afrique

Le groupe chinois Zhejiang Geely Holding, via sa branche spatiale Geespace, a jeté son dévolu sur l’Algérie pour y implanter sa première usine de fabrication de satellites en Afrique.

Ce n’est pas seulement une usine qui se dessine, mais les contours d’une souveraineté technologique que l’Algérie entend bâtir. Ce choix, loin d’être anodin, place l’Algérie au cœur d’une compétition cruciale pour la maîtrise des données et des communications.

🟢 À LIRE AUSSI : Des robots de nettoyage du futur : l’Algérie s’allie à la Chine pour une fabrication locale

En accueillant ce projet, le pays ne se contente pas d’acheter une technologie clé en main. Il négocie son ticket d’entrée dans le cercle restreint des nations capables de concevoir et de produire leurs propres outils spatiaux.

L’enjeu dépasse largement le cadre industriel pour toucher à la planification urbaine, à la gestion des ressources ou encore à la sécurité nationale.

Geely Space en Algérie : un écosystème spatial complet, de la conception à la mise en orbite

L’accord avec Geely ne se limite pas à un transfert de chaînes de montage. Selon les informations rapportées par le média spécialisé China Global South, le projet prévoit également la création d’un centre de recherche et d’application satellitaire. Ce lieu doit devenir un creuset où se mêleront ingénieurs algériens, scientifiques et entreprises locales. Avec pour mission de développer de nouvelles technologies, d’assurer la maintenance des équipements et de former une main-d’œuvre hautement qualifiée.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération militaire : des navires de la flotte russe accostent au port d’Alger

Cette approche intégrée est capitale. Et les retombées attendues sont multiples :

Développement local : conception et production de satellites adaptés aux besoins spécifiques du pays.

: conception et production de satellites adaptés aux besoins spécifiques du pays. Indépendance technologique : réduction significative de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour les technologies critiques.

: réduction significative de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour les technologies critiques. Innovation et formation : création d’un pôle d’excellence pour attirer les jeunes talents et stimuler l’émergence de start-up spécialisées.

: création d’un pôle d’excellence pour attirer les jeunes talents et stimuler l’émergence de start-up spécialisées. Applications concrètes : utilisation des données satellitaires pour la surveillance environnementale, la prévention des catastrophes naturelles et une meilleure gestion des ressources.

Des accords cadres aux réalisations concrètes

Cette ambition spatiale repose sur des fondations juridiques solides. Les mémorandums de coopération, signés en décembre dernier avec l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et Algérie Télécom Satellite. Ont posé un cadre opérationnel précis.

Ils définissent les modalités de production des satellites, le déploiement de services Internet des objets (IoT) par satellite. Et organisent les aspects commerciaux du partenariat. Des discussions techniques se poursuivent actuellement pour intégrer ces futurs équipements aux infrastructures nationales existantes et établir un calendrier de réalisation.

🟢 À LIRE AUSSI : Exclusivité Naftal ? Voici ce que prévoit l’État pour le marché des pneus en Algérie

Enfin, ce projet s’inscrit dans une dynamique nationale déjà bien engagée. Le lancement réussi des satellites Alsat 3A et Alsat 3B en janvier dernier témoigne de la volonté de l’Algérie de maintenir un rythme soutenu dans sa conquête technologique.