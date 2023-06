Dans un message d’adieu, Aouar en veut toujours à l’Olympique Lyonnais

Houssem Aouar officialise son départ de l’Olympique Lyonnais dans un message d’adieu. Le néo-international algérien n’a pas été tendre envers son club formateur.

Houssem Aouar quitte officiellement l’Olympique Lyonnais après la fin de son contrat. Il a publié aujourd’hui sur les réseaux sociaux un message d’adieu.

« Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver. Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire ».

Dans son message d’adieu, le néo-international algérien n’a pas été tendre avec l’OL. En effet, il en veut toujours à son club formateur qui avait refusé de lui accorder un bon de sortie en 2020 pour rejoindre un championnat européen plus huppé.

« Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a trois ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe ». A-t-il indiqué.

« Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place (…) Jamais je ne pourrai vous remercier à la hauteur de tout l’amour que vous m’avez porté. Je dois tout à cette ville qui m’a vu naître, à son club et à nos Gones ». A-t-il conclut.

Aouar à l’AS Rome, il ne reste que l’annonce officielle

La prochaine destination de Houssem Aouar est déjà connue. C’est en championnat italien qu’il va rebondir. En effet, le milieu de terrain a signé à l’AS Rome un contrat de 5 ans. Il a passé la visite médicale et il ne reste que l’annonce officielle qui est imminente.

Après une saison ratée avec l’Olympique Lyonnais, Aouar souhaiterait relancer sa carrière au club de la capitale italienne. Un club qui lui donnera la chance de prendre part à l’Europa Conference League lors du prochain exercice.