Dans le viseur de l’équipe nationale d’Algérie : qui est Fynn Schenten ?

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un véritable tournant pour l’équipe nationale d’Algérie. Au-delà de l’objectif sportif, cette échéance marquera très probablement la fin d’un cycle entamé il y a plus d’une décennie. Plusieurs cadres historiques des Verts devraient tirer leur révérence sur la scène internationale après ce rendez-vous mondial, à commencer par Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et Aïssa Mandi. Des joueurs emblématiques qui ont porté l’Algérie au sommet, notamment lors du sacre continental de 2019, et qui laisseront un vide aussi bien sportif que symbolique.

Consciente de cet enjeu, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d’anticiper l’avenir. Depuis plusieurs mois déjà, un travail de fond a été entamé pour rajeunir progressivement l’effectif, sans pour autant rompre brutalement avec l’expérience. L’objectif est clair : préparer une transition en douceur afin d’éviter une période de reconstruction trop longue après 2026.

Dans cette optique, plusieurs profils binationaux sont suivis de près et pourraient renforcer les rangs des Verts dès les prochains rassemblements, notamment celui du mois de mars. Parmi les noms évoqués figurent Ethan Mbappé et Elyaz Zidane, deux jeunes joueurs évoluant dans des championnats européens exigeants et disposant d’un fort potentiel de progression. Mais un autre talent, encore peu connu du grand public algérien, commence à attirer sérieusement l’attention.

L’émergence de Fynn Schenten

Il s’agit de Fynn Schenten. Âgé de seulement 18 ans, ce jeune attaquant formé au FC Cologne commence déjà à faire parler de lui en Allemagne. Pensionnaire du 1. FC Köln, récemment promu en Bundesliga, Schenten a franchi une étape importante avec ses premières apparitions en équipe première. Un signal fort de la part d’un club réputé pour sa rigueur et rarement enclin à faire confiance à des profils aussi jeunes sans garanties solides.

Suivi attentivement par le sélectionneur Vladimir Petkovic, Fynn Schenten pourrait rapidement intégrer les plans de l’équipe nationale algérienne. Une convocation dès les prochaines échéances internationales n’est pas à exclure, surtout si le joueur poursuit sur sa lancée et confirme les espoirs placés en lui.

Un avenir prometteur pour l’Algérie

Doté d’un grand gabarit (1m89), mobile, rapide et capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur les ailes, Schenten correspond parfaitement aux exigences du football moderne. Sa progression précoce en Bundesliga est perçue comme un indicateur sérieux de son potentiel par les observateurs allemands.

À l’aube d’un changement de génération, l’Algérie semble déterminée à préparer l’après-2026 avec ambition et méthode. L’intégration progressive de jeunes talents comme Schenten pourrait bien être l’une des clés pour maintenir les Verts au plus haut niveau dans les années à venir.