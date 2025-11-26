Danone Djurdjura inaugure son nouveau siège à Akbou et renforce ses investissements en Algérie

Danone Djurdjura Algérie a inauguré ce mercredi 26 novembre son tout nouveau siège administratif dans la zone industrielle d’Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser ses structures et à améliorer l’environnement de travail au sein de l’entreprise.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par la secrétaire générale de la société, Lynda Chila, en présence du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Aamar Takdjout. Plusieurs chefs d’entreprises implantés dans la zone industrielle, ainsi que des représentants des autorités locales et des services de sécurité de la wilaya, ont également pris part à l’événement.

Renforcement des capacités de production

Ce nouveau siège vient accompagner la dynamique d’investissement engagée par la société, notamment au niveau de son usine d’Akbou, considérée comme l’un des sites de production les plus importants du groupe Danone dans la région. Mis en service en 1996, le site s’étend sur 19 000 m², dont 15 300 m² bâtis, et emploie actuellement 400 travailleurs avec une ancienneté moyenne de 17 ans.

Au cours des trois dernières années, l’usine a bénéficié d’un investissement de 18 millions d’euros. Elle fonctionne aujourd’hui avec 11 lignes de production, pour une capacité annuelle de 98 000 tonnes, tandis que la capacité installée atteint 145 000 tonnes par an. La production quotidienne avoisine, quant à elle, les 350 tonnes.

En matière de sécurité au travail, le site affiche des performances remarquables, avec zéro accident LTA et NLTA enregistrés en 2025. Les réclamations liées à la qualité demeurent très faibles, avec moins d’une plainte pour 1 000 tonnes de yaourt produites.

Danone Djurdjura Algérie a également investi 2 millions d’euros en 2023 afin de renforcer les conditions de travail et améliorer les équipements de sécurité. Sur le plan social, les employés bénéficient d’une couverture complémentaire pouvant atteindre un taux de remboursement de 90 %, ainsi que d’une représentation syndicale affiliée à l’UGTA.

Takdjout : « Les syndicats jouent un rôle central dans les entreprises et la consolidation du front intérieur commence par une organisation solide »

Lors de son intervention, le secrétaire général de l’UGTA, Aamar Takdjout, a tenu à rappeler l’importance stratégique des syndicats dans la protection des entreprises et la consolidation de l’économie nationale. Il a souligné que la vision négative que certains chefs d’entreprises portent sur l’action syndicale ne reflète pas la réalité.

Selon lui, la force de la « guerre économique » et la solidité de la « guerre intérieure » se construisent d’abord à travers des entreprises bien organisées. « Beaucoup parlent de la nécessité de renforcer la cohésion interne du pays, mais cela ne peut réussir sans organisation au sein des entreprises », a-t-il affirmé. Takdjout estime qu’une entreprise non structurée reste vulnérable, alors qu’une entreprise organisée incarne pleinement le modèle de la vraie entreprise citoyenne.

S’adressant directement aux chefs d’entreprises présents, il les a encouragés à s’organiser davantage et à instaurer un dialogue social constant avec les partenaires syndicaux. Pour lui, un échange serein et régulier entre direction et travailleurs constitue le meilleur moyen de renforcer la compétitivité des entreprises, d’assurer la continuité de la production et de faire face aux défis économiques actuels.

