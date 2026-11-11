Danone Djurdjura Algérie : 25 ans d’investissements, de transformation et de nouvelles ambitions

À l’occasion de ses 25 ans de présence en Algérie, Danone Djurdjura Algérie a dressé le bilan de sa transformation autour de quatre grands axes : l’intégration locale, la modernisation industrielle, le développement humain et l’ancrage social, ainsi que l’expertise en nutrition et santé.

À travers cette interview, Madame Linda Chilla, Secrétaire générale de Danone Djurdjura Algérie, revient sur ces quatre axes pour expliquer comment l’entreprise transforme aujourd’hui son écosystème local en une valeur durable, à la fois économique et humaine, pour le marché algérien.

Danone Djurdjura renforce l’intégration locale et vise 80 % d’intrants algériens en 2027

1. Vous présentez ces 25 ans comme le passage d’une simple présence industrielle à la construction d’un véritable écosystème local, avec aujourd’hui 75 % d’intrants intégrés localement et un objectif de 80 % en 2027. Quel est le principal changement de modèle entre 2001 et 2026, et quels intrants restent aujourd’hui les plus dépendants de l’importation ?

Depuis le rapprochement entre Djurdjura et Danone en 2001, notre activité s’est considérablement développée, tout comme notre réseau de fournisseurs et de partenaires locaux.

Nous avons progressivement renforcé notre approvisionnement auprès d’entreprises algériennes, notamment à travers le développement de la collecte de lait cru, mais aussi en intégrant davantage de fournisseurs locaux dans notre chaîne de valeur.

Aujourd’hui, près de 75 % de nos intrants sont d’origine locale. C’est le fruit d’un travail engagé depuis plusieurs années, avec une conviction : notre développement industriel doit aussi bénéficier à l’écosystème économique dans lequel nous évoluons.

2. Le programme H’lib Dzair a déjà permis de faire passer l’intégration du lait cru de 40 % en 2014 à 80 % aujourd’hui. Quel rôle ce programme jouera-t-il dans cette prochaine étape, et sur quels leviers comptez-vous vous appuyer pour la franchir ?

Cette progression est le résultat d’un travail de longue haleine avec nos éleveurs partenaires. Nous avons commencé à structurer notre réseau de collecte dès 2006, avant de renforcer notre accompagnement avec le lancement de H’lib Dzair en 2014. Le programme repose sur plusieurs leviers : la formation, l’assistance technique et vétérinaire, l’amélioration de l’alimentation du cheptel et des conditions de collecte.

Pour poursuivre cette progression, nous devons continuer à accompagner les éleveurs dans l’amélioration de leur productivité, de la qualité du lait et de la maîtrise de leurs coûts. Car l’enjeu n’est pas simplement de collecter davantage de lait, mais de permettre aux exploitations de se développer et de rester économiquement viables sur le long terme.

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3. Vous évoquez également une « Milk Academy » consacrée à l’accompagnement des éleveurs : s’agit-il d’une nouvelle brique du programme H’lib Dzair, ou d’une initiative distincte ?

Les deux initiatives sont complémentaires. H’lib Dzair repose principalement sur l’accompagnement des éleveurs et le développement de la collecte de lait cru. La Milk Academy permet d’aller plus loin dans le partage d’expertise et de connaissances autour des enjeux de la filière.

Nous avons notamment organisé, en décembre 2025, une rencontre réunissant des éleveurs, des vétérinaires, des chercheurs et des partenaires techniques pour échanger sur la santé animale, la reproduction et les bonnes pratiques d’élevage. Ce type d’initiative, que nous allons d’ailleurs reconduire en 2027, est particulièrement important, car le développement de la production laitière locale passe aussi par le renforcement des compétences et une meilleure coopération entre les différents acteurs de la filière.

4. Plus de 30 fournisseurs algériens certifiés participent aujourd’hui à votre écosystème, et plus de 65 % de vos intrants clés sont approvisionnés dans un rayon de 100 km autour d’Akbou. Qu’est-ce que cette proximité change concrètement pour Danone Djurdjura Algérie en matière de coûts, de délais et de résilience de l’approvisionnement ?

La proximité avec nos fournisseurs facilite naturellement les échanges, la coordination et notre capacité à réagir aux besoins de notre activité industrielle. Mais au-delà des avantages logistiques, travailler avec des partenaires locaux permet aussi de développer des compétences et des capacités de production en Algérie.

Notre objectif est de construire des relations durables avec des fournisseurs capables de répondre à nos exigences de qualité et d’accompagner notre développement. C’est important pour la solidité de notre chaîne d’approvisionnement, mais aussi pour l’industrie nationale, à laquelle nous souhaitons apporter notre contribution.

Investissements industriels : Danone Djurdjura modernise son usine d’Akbou

1. Danone Djurdjura Algérie a engagé plusieurs vagues d’investissement depuis 2001, notamment pour moderniser son site d’Akbou. Que représentent concrètement ces transformations ?

Ces investissements témoignent avant tout de notre engagement à long terme en Algérie. Notre site d’Akbou a connu plusieurs phases de modernisation, avec le renouvellement de nos équipements, l’amélioration de nos capacités de production et le renforcement de nos standards industriels.

Plus récemment, nous avons également investi dans une station d’épuration des eaux industrielles, de nouvelles installations administratives et la modernisation de nos outils de contrôle qualité. Ces investissements nous permettent d’améliorer notre performance industrielle, de répondre aux exigences de qualité de nos produits et de continuer à développer notre activité dans de bonnes conditions.

2. Comment cette modernisation doit-elle permettre à Danone Djurdjura Algérie de renforcer sa compétitivité et sa capacité d’innovation dans les prochaines années ?

La modernisation de notre outil industriel nous donne aujourd’hui les moyens de poursuivre notre développement sur des bases solides.

Notre priorité est d’en tirer pleinement parti, en améliorant notre efficacité opérationnelle et en continuant à faire évoluer notre offre pour répondre aux attentes des consommateurs algériens. Nous pouvons également compter sur l’expertise et les capacités d’innovation du groupe Danone, que nous adaptons aux besoins et aux spécificités du marché algérien. L’objectif reste le même : poursuivre notre développement tout en maintenant les standards de qualité qui font la réputation de nos produits.

3. La qualité et la sécurité alimentaires sont présentées comme des principes non négociables, avec les certifications ISO 22000 et FSSC 22000, et un nouveau laboratoire en 2026. Quels sont les domaines d’expertise réunis dans ce laboratoire, et qu’est-ce qu’il change pour le contrôle des produits ?

La qualité et la sécurité alimentaires sont des exigences sur lesquelles nous ne faisons aucun compromis. Elles concernent toutes les étapes de notre activité, depuis la réception des matières premières jusqu’à la distribution de nos produits.

Notre site d’Akbou bénéficie notamment de la certification FSSC 22000, qui repose sur des standards internationaux exigeants en matière de sécurité sanitaire des aliments. La modernisation de notre laboratoire vient renforcer nos capacités de contrôle et de suivi de la qualité tout au long du processus de production. C’est essentiel pour garantir la sécurité de nos produits et préserver la confiance que nous accordent nos consommateurs.

Emploi, formation et inclusion : les engagements de Danone Djurdjura en Algérie

1. Depuis 2001, vous avez accompagné plus de 7 100 Danoners, employez aujourd’hui près de 900 personnes en direct et 6 000 en indirect et avez accueilli plus de 1 500 stagiaires algériens. Quelle place le développement des compétences occupe-t-il dans votre modèle d’entreprise ?

L’histoire de Danone Djurdjura Algérie est avant tout celle des femmes et des hommes qui ont contribué à son développement. En vingt-cinq ans, plusieurs générations de Danoners ont pu développer leurs compétences dans des métiers aussi variés que la production industrielle, la qualité, la logistique, le commerce ou les fonctions support.

La formation, la transmission des savoir-faire et les possibilités d’évolution professionnelle occupent une place importante dans notre politique RH. Nous accueillons également régulièrement des stagiaires et de jeunes talents, qui trouvent chez nous l’occasion de découvrir le monde professionnel et de développer leurs compétences.

C’est une dimension de notre contribution à l’économie algérienne dont nous sommes particulièrement fiers : former des professionnels qui pourront, à leur tour, mettre leur expertise au service du développement du pays.

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2. Les femmes occupent aujourd’hui une place importante au sein de Danone Djurdjura Algérie, notamment dans les fonctions de direction et sur le site d’Akbou. Comment cette représentation s’inscrit-elle dans votre culture d’entreprise ?

Nous avons aujourd’hui des femmes à des postes de responsabilité, aussi bien au sein de notre direction que dans nos activités industrielles. C’est une réalité dont nous sommes très fiers. Pour nous, l’essentiel est de permettre à chacun et chacune de développer ses compétences et d’accéder à des responsabilités sur la base de son mérite et de ses capacités. Cela suppose évidemment de créer un environnement de travail qui favorise l’égalité des chances et offre de véritables perspectives d’évolution professionnelle.

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La diversité est une richesse pour notre entreprise. Mais au-delà des chiffres, ce qui compte, c’est qu’elle se traduise concrètement dans nos pratiques de management et dans les parcours de nos équipes.

3. Danone Djurdjura Algérie a été certifiée Top Employer pour la deuxième année consécutive, en 2025 puis en 2026. Qu’est-ce que cette reconnaissance a changé dans vos pratiques RH d’une année sur l’autre, et quels engagements prenez-vous pour la conserver ?

Cette certification est une belle reconnaissance du travail accompli par nos équipes pour améliorer continuellement nos pratiques RH. Elle vient notamment saluer nos efforts en matière de développement des compétences, d’environnement de travail et d’accompagnement des parcours professionnels.

Nous en sommes évidemment fiers, mais nous ne considérons pas cette certification comme un aboutissement. Elle nous encourage au contraire à poursuivre nos efforts et à continuer de faire évoluer nos pratiques. Notre responsabilité est de donner à nos équipes les moyens de progresser, de s’épanouir dans leur travail et de construire leur parcours professionnel au sein de l’entreprise.

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4. Vos actions envers la communauté à l’instar des iftars organisés à Alger et à Akbou pendant le Ramadan ou encore les campagnes de plantation d’arbres dessinent une entreprise qui se présente comme davantage qu’un acteur économique. Quelle place cet engagement sociétal occupe-t-il dans votre identité ?

Cet engagement fait pleinement partie de notre identité. Il s’inscrit dans le double projet économique et social qui accompagne l’histoire de Danone depuis plusieurs décennies.

Nous sommes convaincus que le développement d’une entreprise doit aussi bénéficier à son environnement, à ses partenaires et aux communautés qui l’entourent. Cela se traduit par des initiatives de proximité, des actions de solidarité ou encore des engagements en faveur de l’environnement.

Mais je pense que notre contribution la plus importante reste celle que nous apportons au quotidien, à travers notre activité économique, le développement des compétences de nos équipes, nos partenariats locaux et l’accompagnement des éleveurs.

Nutrition et santé : comment Danone Djurdjura adapte ses produits aux consommateurs algériens

1. Danone porte la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Comment cette mission se traduit-elle dans votre offre destinée aux consommateurs algériens ?

Notre mission se traduit d’abord par la volonté de proposer des produits sûrs, de qualité et adaptés aux besoins des consommateurs algériens. Notre portefeuille comprend ainsi différentes catégories de produits, notamment les produits laitiers frais et la nutrition spécialisée, qui répondent à des besoins nutritionnels différents selon les étapes de la vie.

Nous accordons une attention particulière à la qualité nutritionnelle de notre offre, à la sécurité alimentaire et à l’évolution des habitudes de consommation. Les attentes des familles changent, que ce soit en matière de nutrition, de goût ou d’accessibilité. Notre rôle est de rester à leur écoute et de faire évoluer nos produits en conséquence.

2. Vous vous appuyez sur plus de 160 publications scientifiques internationales et 30 évidences cliniques générées localement. Comment cette recherche menée en Algérie influence-t-elle concrètement vos décisions sur les produits et les besoins nutritionnels du marché algérien ?

L’expertise scientifique et nutritionnelle du groupe Danone est un véritable atout pour notre activité en Algérie. Elle nous permet de nous appuyer sur des connaissances et des standards internationaux, tout en tenant compte des spécificités du marché local et des habitudes alimentaires des consommateurs algériens.

C’est un équilibre important. Nous bénéficions de l’expertise d’un groupe international, mais nous connaissons aussi les attentes et les réalités de notre marché. Cette connaissance du terrain nous permet d’orienter nos efforts d’innovation et de continuer à proposer des produits adaptés aux besoins de nos consommateurs.

3. Au terme de ces 25 années, trois notions reviennent : produire localement, innover, et créer de la valeur humaine autant qu’économique en Algérie. Quel horizon, quelle vision portez-vous aujourd’hui pour Danone Djurdjura Algérie, et quel message souhaitez-vous adresser aux consommateurs algériens pour ce nouveau chapitre ?

Ces vingt-cinq années sont avant tout une histoire collective, construite avec nos équipes, nos partenaires, les éleveurs et les millions de consommateurs qui nous font confiance. Nous souhaitons poursuivre cette histoire en continuant à investir dans notre activité industrielle, à renforcer notre approvisionnement local et à développer les compétences de nos équipes.

Nous voulons également continuer à contribuer au développement de la filière laitière algérienne, tout en proposant aux consommateurs des produits de qualité, adaptés à leurs besoins et envies.

Et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui nous accompagnent depuis vingt-cinq ans ; leur confiance a été essentielle dans notre développement et nous continuerons à tout mettre en œuvre pour la mériter.