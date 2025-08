Dangers sanitaires : l’alerte sur les pratiques à risque dans la cuisson du poulet rôti en été

Avec l’arrivée de l’été et l’augmentation de la demande sur les plats rapides, le poulet rôti devient l’un des mets les plus prisés par les consommateurs algériens. Dans les grandes villes, les restaurateurs et vendeurs de « fast-food » redoublent d’efforts pour répondre à cet engouement. Cependant, cette course à la production a donné lieu à des pratiques préoccupantes, notamment le non-respect des normes d’hygiène et des règles de sécurité alimentaire, exposant les consommateurs à de graves risques de toxi-infections alimentaires.

Parmi les dérives constatées, la plus alarmante concerne le mélange du poulet cru et du poulet déjà cuit dans les mêmes rôtissoires. Cette méthode, qui vise à gagner du temps et à augmenter la cadence de production, favorise pourtant la contamination croisée, un phénomène particulièrement dangereux sur le plan sanitaire.

Une méthode de cuisson risquée pouvant causer des intoxications sévères

Le professeur Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik, alerte sur la gravité de cette pratique. Il explique que suspendre des poulets crus au-dessus des poulets cuits expose ces derniers aux jus et sécrétions des volailles non cuites, riches en bactéries pathogènes comme la salmonelle et le campylobacter. Ces bactéries, si elles ne sont pas éliminées par une cuisson adéquate, peuvent entraîner des intoxications alimentaires potentiellement mortelles.

« Ce type de contamination est extrêmement dangereux, surtout dans un contexte de forte consommation estivale. Il est impératif que les restaurateurs séparent physiquement les produits cuits des produits crus pour éviter ces risques », insiste le professeur Yousfi.

Des mesures d’hygiène essentielles pour prévenir les intoxications

Les symptômes d’une intoxication alimentaire apparaissent généralement quelques heures après l’ingestion et se manifestent par des nausées, vomissements, diarrhées aiguës, douleurs abdominales et fièvre. Chez les personnes vulnérables — enfants, personnes âgées ou individus immunodéprimés les complications peuvent être graves, voire fatales.

Le spécialiste recommande aux professionnels de la restauration de respecter des règles strictes d’hygiène, telles que :

Utiliser des planches à découper distinctes pour le poulet cru et le poulet cuit.

Stocker le poulet cru dans les compartiments inférieurs des réfrigérateurs, loin du poulet rôti.

Se laver les mains avec soin et utiliser du savon après avoir manipulé du poulet cru, avant de toucher tout aliment cuit.

Il met également en garde contre la transmission de ces bactéries par les mains des employés, rappelant que ces pratiques mettent en danger non seulement les clients, mais aussi les travailleurs eux-mêmes.

Cette alerte sanitaire survient alors que les cas de toxi-infections augmentent en été, période propice à la prolifération bactérienne en raison des températures élevées. Les autorités sanitaires appellent donc à une vigilance accrue et à un strict respect des mesures d’hygiène dans tous les établissements de restauration.