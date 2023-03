Dangers de la Zlabia : l’APOCE avertit à l’approche du Ramadan 2023

Le Ramadan arrive et avec lui, les habitudes de consommation pas très « healthy » des Algériens. Succession de plats peu équilibrés, boissons gazeuses, desserts sucrés, le régime ramadanesque n’est pas le plus sain qu’on puisse connaître. Et pourtant, le peuple s’octroie un petit plaisir supplémentaire en plus de tout ceci : la traditionnelle Zlabia.

Délice sucré apprécié des petits et des grands, cette préparation est pourtant problématique pour la santé. Composition, méthode de cuisson, mais aussi, conditions d’hygiène déplorables, tout y est pour incriminer la Zlabia. L’Association de Protection et d’Orientation des Consommateurs et leur environnement (APOCE) et HIMYATEC proscrivent sa consommation et invitent les citoyens à bannir définitivement la Zlabia de leur alimentation.

Dangers de la Zlabia : HIMAYATEC met en garde à l’approche du Ramadan 2023

Met ancestrale symbolisant la période de jeune, la Zlabia est une tradition bien ancrée dans la culture des Algériens. Difficile alors, voire impossible, de convaincre le peuple de laisser tomber cette habitude O combien nocive pour la santé. En effet, la Zlabia ne paie pas de mine, mais ses dangers sont innombrables. Du fait de sa concentration excessive en sucre, une légère surconsommation peut vous exposer à de réels risques de santé.

Une seule rondelle de Zlabia équivaut à 17 petits carrés de sucre. Quand on visualise cette analogie, on se rend vite compte que le diabète type 2 n’est pas loin. Cette surdose de sucre peut également attaquer le foie, provoquer des inflammations multiples allant jusqu’à l’hépatite sévère pour certains cas. La teneur élevée en sucre de la Zlabia peut aussi provoquer des hypertensions artérielles chez les sujets prédisposés. Ce n’est pas tout, la Zlabia libère du mauvais cholestérol dans le sang, favorisant l’obésité et augmentant les problèmes cardiaques. Dernier désavantage et pas des moindres, la Zlabia ruine vos dents en favorisant la prolifération microbienne dans votre cavités buccale. Des caries assurées si un brossage régulier n’est pas effectué !

Combo d’aliments nocif, cuisson dangereuse, la Zlabia bientôt boycottée ?

Ce n’est pas la première fois que la Zlabia fait l’objet d’une polémique. En 2021, le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, avait averti les Algériens sur le caractère potentiellement cancérigène de la préparation. En effet, la Zlabia est composée de 3 ingrédients prohibés dans la plupart des régimes sains : le blé blanc, l’huile de table et le sucre raffiné. Cette combinaison n’est pas franchement top pour la santé en elle-même. Rajoutez-y la friture à haute température et le résultat en est tout de suite plus toxique. En réalité, le mélange de farine et d’huile porté à haute température forme ce qu’on appelle « l’acrylamine ». Cette molécule est reconnue comme cancérigène possible pour l’Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Tout ceci sans parler des conditions d’hygiène discutables dans lesquelles la Zlabia est vendue très souvent. Plans de travail pas désinfectés, port de gants inexistant et surtout, huile de friture réutilisée plusieurs fois ! Vous l’aurez compris, la Zlabia est à éviter ce Ramadan si vous voulez garder un métabolisme sain.