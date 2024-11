Danger sur la route : 4 personnes arrêtées pour conduite risquée sur l’autoroute (VIDÉO)

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira ont récemment arrêté quatre individus impliqués dans des manœuvres dangereuses sur l’autoroute Est-Ouest.

Cette intervention fait suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant plusieurs véhicules légers effectuant des mouvements risqués, perturbant ainsi la circulation sur le tronçon reliant Djebahia à Bouira.

Enquête et poursuites judiciaires

À la suite de cette vidéo, la brigade régionale de sécurité routière de la gendarmerie de Bouira a ouvert une enquête en coordination avec les autorités judiciaires. Les suspects, âgés de 24 à 40 ans, ont été interpellés et accusés de mettre en danger la vie d’autrui en ne respectant pas les règles de précaution et de sécurité prévues par la loi. Trois des véhicules utilisés dans les faits ont été saisis, tandis que le quatrième a été restitué à son propriétaire, qui dirige une agence de location de voitures. Les suspects seront prochainement présentés devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.

Bilan des accidents de la route : le facteur humain en cause

Dans une déclaration à l’Agence de presse algérienne (APS), le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, a souligné que le facteur humain reste la principale cause des accidents de la route. En effet, 125 accidents récents sont attribués à des comportements imprudents de la part des conducteurs. Parmi ces incidents, 19 ont été causés par un manque de ralentissement dans les virages, 14 par le non-respect du sens de circulation, 12 par le non-respect des distances de sécurité, et 11 par un excès de vitesse en période d’intempéries. De plus, 10 accidents ont été causés par des piétons.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira, avec 12 accidents, suivie des wilayas d’Alger, Djelfa, Boumerdès et Oran, qui ont chacune comptabilisé 8 accidents. Bien qu’une augmentation du nombre d’accidents ait été notée, le nombre de décès et de blessés a connu une baisse par rapport à la semaine précédente.

Face à ce constat, le Sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route afin de prévenir de nouveaux drames.