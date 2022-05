Danger sur Internet: les plus grandes attaques de pirates informatiques de l’histoire de l’humanité

Qu’est-ce qu’une attaque de pirate ? Pourquoi les criminels sur Internet piratent-ils des programmes? Quelles attaques de grande envergure l’humanité a été confrontée? Alors, une attaque de pirate informatique est un ensemble d’actions visant à trouver des vulnérabilités dans les systèmes numériques, tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes ou même des réseaux informatiques entiers.

Les types de cyberattaques :

○ Logiciels malveillants : programmes de virus qui infectent un appareil ;

○ Hameçonnage : envoi de messages ou d’e-mails contenant un code malveillant pour recevoir vos coordonnées de paiement ;

○ Attaque par déni de service (DDoS) : les pirates lancent un flux continu de demandes ou de visites sur un site ou un service. En conséquence, il s’effondre et cesse de fonctionner ;

○ Injection SQL : Un code malveillant est injecté dans un serveur qui traite des requêtes vers des bases de données structurées ;

○ Vulnérabilité zéro-jour (0-day) : lorsque des vulnérabilités sont attaquées que les développeurs n’ont pas encore découvertes et les corriger ;

○ Attaque de l’homme du milieu (MitM) : les pirates interceptent les données et les communications entre deux personnes ou appareils. Cela se fait à l’aide d’un réseau Wi-Fi public ou d’un logiciel malveillant.

Pourquoi les cybercriminels attaquent-ils Internet?

Le piratage en tant que phénomène est passé du plaisir des adolescents à une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Souvent, les escroqueries sur Internet permettent aux pirates d’en tirer de l’argent réel en effectuant des attaques sur commande. De plus, le droit de s’appeler un pirate informatique est inextricablement lié à la reconnaissance publique, ce qui motive les pirates à laisser des marques spéciales sur les sites Web piratés. Mais, les pirates ne se contentent pas de créer du contenu malveillant pour les gains, la popularité ou pour s’amuser. Il convient également de noter des variétés de piratage telles que l’espionnage d’entreprise et gouvernemental pour des raisons politiques et sociales.

De plus, il y a des cas fréquents d’attaques de jeux en ligne, comme casino en ligne et machines à sous. Le fait est qu’un casino en ligne est impensable sans la possibilité de reconstituer un dépôt ou de retirer des récompenses via des cartes bancaires et des portefeuilles. Lors de son inscription sur des sites, l’utilisateur partage ses données, appétissantes pour les arnaqueurs. Mais, en toute honnêteté, il convient de noter que les services de casinos en ligne modernes dépensent des sommes énormes pour l’achat de logiciels de cybersécurité. Ainsi, les hacks deviennent presque impossibles pour les escrocs. Vous pouvez en savoir plus sur le travail et la sécurité du jeu d’argent en consultant les documents sur les sites avec des revues de casinos en ligne.

Les plus grandes attaques de piratage sur Internet

Il n’y a pas beaucoup de cyberattaques sur lesquelles des livres ont été écrits. Et la plus célèbre d’entre elles est Stuxnet – un ver de réseau qui infecte les ordinateurs exécutant le système d’exploitation Windows. Il a désactivé les centrifugeuses d’enrichissement d’uranium de l’Iran en 2009, faisant reculer le programme nucléaire iranien de plusieurs années.

Petya.A, PetrWrap, NotPetya, ExPetr. Ce virus et ses versions ultérieures ont frappé des ordinateurs exécutant Microsoft Windows. Ils ont chiffré des fichiers et des données pour démarrer le système d’exploitation. Petya a alors exigé une rançon en bitcoins. Mais les codes de déchiffrement n’ont pas aidé, mais ont au contraire détruit toutes les données du disque dur. L’Ukraine a été la plus durement touchée par le virus. La raison en est la mise à jour automatique du programme de comptabilité M.T.doc, qui est utilisé par la plupart des agences gouvernementales du pays.

Les élections américaines sont un scandale politique majeur en juillet 2016. Les serveurs du Comité national démocrate américain et du Comité du Congrès du Parti démocrate ont été attaqués. Des pirates ont réussi à accéder au courrier électronique de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton et de son équipe. En conséquence, 30 000 e-mails ont été publiés sur WikiLeaks, dont 7 500 documents envoyés par Clinton elle-même. De nombreux documents étaient classés et liés aux attentats terroristes contre le consulat américain à Benghazi en 2012.

Comment se protéger de la cyberfraude

Chaque année, des personnes, des entreprises et des pays entiers subissent des attaques de pirates. Des milliards de dollars, et parfois même des vies, sont perdues. Pour éviter d’être victime de la cybercriminalité, il faut suivre des règles simples :