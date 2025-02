Danger pour les conducteurs : voici la liste des voitures équipées d’airbags Takata défectueux

Le scandale des airbags Takata refait surface, exposant une fois de plus des millions de conducteurs à un danger mortel. Ce dispositif de sécurité, censé protéger les passagers en cas d’accident, s’est transformé en une menace potentielle, causant des explosions imprévisibles et de graves blessures. Plusieurs incidents ont déjà été signalés à travers le monde, mettant en cause ces airbags défectueux.

L’affaire Takata est considérée comme l’un des plus grands scandales de l’industrie automobile. L’équipementier japonais, aujourd’hui disparu, avait utilisé des composés chimiques instables pour le gonflage de ses airbags, causant des explosions imprévisibles pouvant être mortelles. Ces dysfonctionnements sont d’autant plus fréquents dans les régions chaudes et humides, où le vieillissement des composants s’accélère.

De nombreuses marques automobiles proposent des véhicules équipés de ces airbags. Citroën et Volkswagen viennent de rejoindre la longue liste des constructeurs concernés, appelant à un « stop drive » pour éviter de nouveaux drames.

Airbags Takata défectueux : plusieurs marques et modèles concernés

Ce rappel massif touche un large éventail de modèles produits par plusieurs constructeurs automobiles. Des citadines aux SUV, en passant par les berlines, de nombreux véhicules sont équipés des airbags défectueux de Takata, présentant un risque potentiel pour les conducteurs et passagers. Voici la liste des marques concernées par les airbags Takata :

Audi : A3 (2006-2013), A4 (2005-2008), Q5 (2009-2012).

: A3 (2006-2013), A4 (2005-2008), Q5 (2009-2012). BMW : Série 1 (2004-2013), Série 3 (1997-2006), X5 (2000-2003).

: Série 1 (2004-2013), Série 3 (1997-2006), X5 (2000-2003). Cadillac : Escalade (2007-2014).

: Escalade (2007-2014). Chevrolet : Aveo T300 (2011-2016), Cruze (2008-2017).

: Aveo T300 (2011-2016), Cruze (2008-2017). Chrysler : 300 (2004-2016).

: 300 (2004-2016). Citroën : C3 II (2008-2017), C4 II (2010-2018).

: C3 II (2008-2017), C4 II (2010-2018). Dodge : Charger (2006-2015), RAM 1500 (2005-2008).

: Charger (2006-2015), RAM 1500 (2005-2008). Ferrari : California (2008-2014), 458 Italia (2009-2015).

: California (2008-2014), 458 Italia (2009-2015). Ford : Mustang (2004-2014), Ranger (2004-2011).

: Mustang (2004-2014), Ranger (2004-2011). Honda : Accord (1998-2014), Civic (1996-2011), CR-V (1997-2012).

: Accord (1998-2014), Civic (1996-2011), CR-V (1997-2012). Jeep : Wrangler (2007-2016).

: Wrangler (2007-2016). Lexus : IS (2003-2018).

: IS (2003-2018). Mazda : Mazda 2 (2007-2014), RX-8 (2003-2010).

: Mazda 2 (2007-2014), RX-8 (2003-2010). Mercedes : Classe C (2004-2016), Classe E (2004-2016).

: Classe C (2004-2016), Classe E (2004-2016). Mitsubishi : Pajero (2007-2017), Lancer (toutes années).

: Pajero (2007-2017), Lancer (toutes années). Nissan : Almera (2001-2008), X-Trail (2001-2008).

: Almera (2001-2008), X-Trail (2001-2008). Opel : Astra H (2005-2014), Meriva (2007-2017).

: Astra H (2005-2014), Meriva (2007-2017). Peugeot : 207 (2006-2014), 308 (2007-2014).

: 207 (2006-2014), 308 (2007-2014). Renault : Modus (2004-2012), Laguna III (2007-2015).

: Modus (2004-2012), Laguna III (2007-2015). Subaru : Impreza (2003-2014), Legacy (2003-2014).

: Impreza (2003-2014), Legacy (2003-2014). Toyota : Corolla (2002-2014), Yaris (2005-2014).

: Corolla (2002-2014), Yaris (2005-2014). Volkswagen : Golf V (2003-2008), Passat (2005-2014).

Cela dit, si votre voiture fait partie de cette liste, il est impératif de vérifier auprès du constructeur les démarches à suivre pour garantir votre sécurité.

Affaire Takata : que doivent faire les propriétaires de véhicules concernés ?

Si votre voiture est concernée par l’affaire des airbags Takata, voici les mesures à prendre en urgence :

Rendez-vous sur le site du constructeur automobile pour vérifier si le numéro de série est affecté ;

; Contactez un concessionnaire ou un service client officiel pour obtenir une prise en charge ;

Effectuez un contrôle technique, où les véhicules à risque sont désormais signalés ;

Pour les résidents en France, il est à noter que, si l’airbag de votre véhicule est suspect, vous pouvez le faire changer gratuitement.

Par ailleurs, si environs trente constructeurs automobiles sont concernés par ce scandale mondial, certaines marques comme Renault, Fiat, Kia-Hyundai et Volvo n’ont jamais utilisé ces airbags Takata dans leurs véhicules. Ainsi, aucun rappel en lien avec ce défaut ne les concerne. Cette distinction est importante, car elle signifie que ces constructeurs ont choisi d’autres fournisseurs pour leurs systèmes de sécurité. Cela dit, les clients de ces marques n’ont rien à craindre.

En somme, l’alerte est sérieuse… Continuer à rouler avec les véhicules équipés d’airbags Takata peut mettre des vies en danger. Avec des rappels en cours et des mesures de surveillance accrues à l’international, l’objectif est d’éliminer tout risque pour les conducteurs et passagers. De plus, il est impératif de suivre les recommandations des constructeurs pour garantir sa sécurité et celle des autres usagers de la route.

