Damas, Alger, Karachi… Quelle est la ville la moins agréable à vivre en 2025 ?

L’Economist Intelligence Unit (EIU) a récemment dévoilé son Global Liveability Index 2025 (Indice mondial d’habitabilité). Cette étude annuelle classe 173 villes à travers le monde, en évaluant des critères clés tels que la sécurité et la qualité de vie, pour identifier les villes les plus et les moins agréables à vivre en 2025.

Face à l’augmentation de la migration urbaine — les gens recherchent de meilleures opportunités et un meilleur niveau de vie — le concept de villes vivables est devenu essentiel. Ces dernières sont durables, inclusives et offrent des services, des infrastructures et des opportunités qui soutiennent l’épanouissement.

L’édition 2025 de cet indice évalue le niveau de confort de vie de 173 villes dans le monde. La note finale, sur 100, est calculée à partir de 30 indicateurs répartis en cinq grandes catégories : stabilité, soins de santé, culture et environnement, éducation et infrastructures. Ces scores permettent ensuite d’établir un classement allant de la ville la plus à la moins agréable à vivre.

Selon cet indice, le score moyen de qualité de vie des 173 villes est resté stable par rapport à l’année dernière, s’établissant à 76.1 sur 100.

Alger parmi les villes les moins agréables à vivre en 2025

Le bas du classement de l’indice mondial d’habitabilité reste largement dominé par des villes situées dans des zones de conflit ou celles qui souffrent de faiblesses structurelles au niveau des infrastructures et des services publics.

Damas (Syrie) conserve sa place de la ville la moins vivable au monde avec un score très faible de 30.7 sur 100, soulignant les conséquences dramatiques de la guerre. Les villes de Tripoli (Libye), Dhaka (Bangladesh) et Karachi (Pakistan) figurent également parmi les dernières en raison de problèmes persistants.

Alger se positionne malheureusement à la 5ᵉ place des villes les moins agréables à vivre au monde, avec un score total de 42.8/100. Son classement révèle des faiblesses dans plusieurs domaines, notamment :

Stabilité (35/100) : un score relativement bas pesant sur l’environnement de vie ;

Infrastructures (30.4/100) : un score très faible suggérant des lacunes majeures dans les transports, l’énergie et les services publics essentiels ;

Culture et environnement (45.4/100) : ce score indique des marges d’amélioration significatives concernant l’offre culturelle, la qualité de l’environnement urbain et la pollution.

Alger obtient cependant des scores légèrement meilleurs pour l’éducation (58.3/100) et les soins de santé (54.2/100), sans toutefois atteindre un niveau jugé satisfaisant.

Quelle est la ville offrant la meilleure qualité de vie en 2025

Coup de théâtre dans le classement mondial de qualité de vie : Copenhague détrône Vienne et s’impose comme la ville la plus agréable à vivre au monde. La capitale danoise a obtenu un score global de 98 points, grâce à des notes parfaites en stabilité, éducation et infrastructures. Par ailleurs, Vienne, reléguée à la deuxième place avec 97.1 points, partage désormais cette position avec Zurich, qui poursuit sa position.

La perte de la première place par Vienne s’explique par une baisse de sa note de stabilité. L’EIU attribue ce recul à plusieurs alertes et incidents survenus en 2024 et 2025, notamment une alerte terroriste et un attentat déjoué. Malgré cela, l’Europe occidentale maintient sa domination dans l’indice, avec huit villes dans le top 20, et obtient globalement les meilleures notes dans quatre des cinq catégories d’évaluation.

La région Asie-Pacifique affiche le plus grand écart de performance. Elle place neuf villes dans le top 20, dont Melbourne (4e place), tout en comptant des villes en forte difficulté, comme Dhaka (Bangladesh). Cette dernière chute au 171ᵉ rang, soit un recul de trois places, que l’EIU lie aux tensions politiques survenues au cours de l’année 2024.

