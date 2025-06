D’Alger à Gaza : la caravane de la Résistance en route vers Rafah

Une délégation algérienne est partie vers la Tunisie pour rejoindre la caravane de la « Résistance maghrébine« , un événement coordonné également avec des participants libyens pour dénoncer et briser le blocus israélien sur Gaza.

Une caravane de 900 véhicules quittera Tunis ce jeudi 9 juin. Son objectif est de se rendre au point de passage pour Rafah, afin de briser le blocus imposé aux Gazaouis. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la marche mondiale vers Gaza, soutenue par plus de 300 ONG.

L’itinéraire prévu traverse la Tunisie, la Libye et l’Égypte pour atteindre le poste frontalier de Rafah. Et ce, dans le but de briser le blocus imposé par l’occupant israélien.

Marche mondiale vers Gaza : la délégation algérienne rejoint le mouvement

La caravane maghrébine de la résistance a pris son départ ce lundi matin de l’avenue Mohamed V en direction de l’enclave palestinienne de Gaza, avec la participation de centaines de militants. Depuis Alger, la caravane de la Résistance maghrébine est partie en direction de la Tunisie pour rejoindre d’autres délégations, avant de traverser la Libye puis l’Égypte dans le but d’atteindre Rafah.

Yahia Sari, président de l’initiative algérienne pour le soutien à la Palestine, a affirmé que cette caravane reflète la position de l’Algérie qui appelle à la levée de ce blocus et à la protection des Gazaouis.

Le parcours choisi est simple, ils vont suivre la côte, traverser la Libye et rejoindre la délégation libyenne, puis se diriger vers le Caire, pour rejoindre le jeudi 12 juin des militants du monde entier qui prennent part à la Grande Marche vers Gaza.

La caravane algérienne est constituée de plusieurs bus et véhicules transportant des dizaines de militants et citoyens engagés pour la cause palestinienne. Le convoi a traversé la frontière algéro-tunisienne et il a reçu un accueil chaleureux dès ses premiers pas à Béja.

54 délégations du monde entier le 12 juin au Caire

Des délégations de 54 pays sont attendues le 12 juin au Caire et plus de 300 ONG soutiennent ce mouvement. À ce jour, plus de 3000 personnes se sont inscrites à cet événement en dehors du Maghreb. Les volontaires sont aussi des médecins, des étudiants, des ingénieurs, et bien d’autres profils.

Toutes les délégations doivent se retrouver le 12 juin au Caire, avant de se rendre à Al-Ariche, dans la ville de Sinaï. De là, elles marcheront pendant trois jours jusqu’au poste frontière de Rafah, distant d’environ 50 kilomètres. Par ailleurs, un grand rassemblement est prévu pour le 15 juin prochain avec la participation des députés de plusieurs pays.

Il est à noter que l’Égypte n’a pas encore son feu vert pour approuver ce programme.

