Cyclisme : l’Algérie décroche l’Or au Festival arabe 2021 sur route

Les athlètes algériens, femmes et hommes, ont depuis toujours honoré leur pays, et hisser haut le drapeau national, et ce, dans les différents tournois, à savoir national, continental, voire international.

C’est le cas d’ailleurs des éléments de l’élite cycliste nationale algérienne. Ces derniers ont brillé lors des compétitions du Festival arabe 2021 sur route, déroulées au Caire en Égypte.

En effet, ces sportifs ont réussi lors de ces mêmes compétitions, à décrocher trois médailles, à savoir une médaille de bronze et deux médailles d’or.

» Félicitations aux éléments de l’élite cycliste nationale algérienne pour leur éclat et l’obtention d’un total de trois médailles avec détermination, détaillées par deux médailles d’or et une médaille de bronze, lors des compétitions du Festival arabe 2021 sur route, qui se tient actuellement au Caire, en d’Égypte, du 12 au 28 novembre 2021 « , lit-on dans un communiqué publié aujourd’hui, sur la page Facebook officielle du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Selon la même source, les médailles sont reparties comme suit : une médaille d’or au chrono par équipe, une autre médaille d’or au chrono selon les équipes juniors, ainsi qu’une autre médaille de bronze.

La sélection féminine remporte le contre-la-montre

Quant à la sélection féminine de cyclisme (seniors/dames), elle a remporté le contre-la-montre » par équipe » du Festival arabe 2021 sur route, et ce, avec la participation d’un quatuor, composé des athlètes Nesrine Houili, Chahra Azzouz, Hanine Belatrous et Yamna Bouyagour.

En effet, la compétition s’est déroulée sur une distance de 36 kilomètres, où notre sélection féminine a pu boucler cela en 51 minutes, 43 secondes et 37 centièmes seulement.

Avec ce merveilleux résultat, l’équipe algérienne a devancé son homologue Émiratie, qui s’est classée deuxième, avec un chrono de 58 minutes, 38 secondes et 17 centièmes.

Il convient également de préciser que la compétition déroulée en Égypte, s’y poursuivra jusqu’au 25 novembre courant, et comportera plusieurs autres épreuves à son menu.