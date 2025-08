Cybersécurité : Kaspersky{CTF}, un défi mondial pour les universitaires et les professionnelles

Kaspersky ouvre les inscriptions pour Kaspersky{CTF}, une nouvelle compétition internationale de cybersécurité destinée aux équipes issues des universités et des entreprises du monde entier.

En effet, cette compétition se veut une confrontation de haut niveau mêlant stratégie, innovation et expertise technique, avec l’objectif de décrocher une place pour la finale du SAS CTF 2025, prévue en Thaïlande du 25 au 28 octobre, lors du Security Analyst Summit (SAS) de Kaspersky. Une dotation de 18 000 dollars récompensera les meilleures équipes.

Face à la montée constante des cybermenaces, Kaspersky renouvelle son engagement en faveur du renforcement des compétences dans le domaine de la cybersécurité. En mai 2025, une première phase de qualification a permis de sélectionner huit équipes de chercheurs pour la finale.

Kaspersky{CTF} vient prolonger cette dynamique en s’adressant à la fois au monde académique et au secteur professionnel, dans le but d’offrir une plateforme commune aux jeunes talents comme aux experts confirmés.

Kaspersky{CTF} : quels sont les critères d’éligibilité ?

Ainsi, chaque équipe doit choisir l’un des cinq streams régionaux proposés :

Amérique du Nord, Amérique du Sud et Caraïbes

Europe

Moyen-Orient, Turquie et Afrique

Russie et CEI

Asie et Océanie

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 juillet 2025 sur : https://ctf.kaspersky.com Pour être éligible, chaque équipe doit être rattachée à une université ou à une entreprise, et disposer d’une adresse e-mail académique ou professionnelle valide.

Un tournoi de qualification intense de 24 heures

Les 30 et 31 août 2025, les équipes en lice participeront à un tournoi en ligne de 24 heures. Ce challenge intensif mobilisera leurs compétences en cryptographie, reverse engineering, sécurité web, mais aussi intelligence artificielle.

Les équipes gagnantes de chaque région recevront une invitation exclusive avec

transport pris en charge pour rejoindre les huit finalistes déjà qualifiés et participer à la

grande finale du SAS CTF 2025 à Phuket.

Igor Kuznetsov, directeur de la Global Research & Analysis Team (GReAT) chez Kaspersky, précise : « Les organisations qui participent à des CTF renforcent leurs capacités internes et affirment leur rôle dans le développement des talents en cybersécurité. Pour les jeunes chercheurs, Kaspersky{CTF} représente une occasion unique de relever des défis concrets et de donner du sens à leur engagement. »

D’ailleurs, il convient de préciser qu’avant le tournoi, Kaspersky prévoit des sessions de formation en ligne. Ces webinaires interactifs offriront aux participants l’opportunité de s’exercer sur des épreuves types et de découvrir les meilleures stratégies pour performer lors de la finale.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky se positionne comme une référence mondiale en cybersécurité et protection de la vie privée. Plus d’un milliard d’appareils bénéficient aujourd’hui de ses solutions innovantes.

En effet, l’entreprise protège particuliers, entreprises, infrastructures critiques et institutions publiques contre les menaces numériques en constante évolution. Son portefeuille inclut des produits pour les appareils personnels, ainsi que des solutions spécialisées pour les entreprises et des technologies de Cyber Immunité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’entreprise : https://afrique.kaspersky.com

À propos de GReAT

Lancée en 2008, la Global Research & Analysis Team (GReAT) de Kaspersky regroupe une trentaine d’experts à travers le monde. Ces chercheurs détectent les menaces les plus sophistiquées : APT, campagnes d’espionnage, malwares, ransomwares, et cybercriminalité souterraine. Ainsi, grâce à leur expertise et à leur esprit d’innovation, ils jouent un rôle clé dans la lutte contre les menaces numériques.