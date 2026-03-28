Cybersécurité en Afrique : Kaspersky et AFRIPOL intensifient la formation des forces de l’ordre

Face à la montée en puissance des cybermenaces, Kaspersky et AFRIPOL accélèrent leur coopération sur le terrain. Les deux partenaires ont récemment mené une formation stratégique en cybersécurité au profit des forces de l’ordre issues de 23 pays africains, avec un objectif clair, renforcer les capacités opérationnelles face à une criminalité numérique de plus en plus sophistiquée.

Entre novembre 2025 et mars 2026, une quarantaine d’officiers africains ont suivi un programme intensif baptisé « Opérations de sécurité et recherche de menaces ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’accord signé en 2024 entre Kaspersky et AFRIPOL pour structurer la lutte contre la cybercriminalité à l’échelle du continent.

Les participants, venus notamment d’Algérie, du Nigeria, du Kenya ou encore d’Afrique du Sud, ont plongé au cœur des mécanismes modernes de cyberdéfense. Au programme : détection des menaces, investigation d’incidents, analyse des comportements malveillants et exploitation du renseignement cyber.

Concrètement, les officiers ont appris à identifier des activités suspectes dans des environnements Windows et Linux, à décoder les méthodes utilisées par les cybercriminels (TTP) et à anticiper les attaques avancées. Une montée en compétence qui répond directement aux défis actuels du terrain.

Cybersécurité : un enjeu stratégique pour les forces de l’ordre

La cybercriminalité ne cesse d’évoluer, tant en volume qu’en complexité. Les forces de l’ordre se retrouvent en première ligne, souvent confrontées à des attaques sophistiquées qui nécessitent des compétences techniques pointues.

Dans ce contexte, le transfert de savoir-faire devient un levier stratégique. En s’appuyant sur son expertise issue d’enquêtes réelles, Kaspersky apporte une valeur opérationnelle immédiate. Cette approche pragmatique permet aux agents de terrain d’agir plus vite, mais surtout plus efficacement.

Pour aller plus loin, Kaspersky a mis en place des sessions interactives sous forme de questions-réponses en ligne. Ces échanges ont permis aux participants de confronter leurs problématiques réelles aux experts en cybersécurité de l’entreprise.

Les fruits de cette action se traduisent par une meilleure appropriation des concepts, mais surtout une capacité renforcée à traiter des cas concrets. Les discussions ont porté sur des scénarios d’attaque, des retours d’expérience et des bonnes pratiques directement applicables sur le terrain.

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« La cybercriminalité est aujourd’hui très sophistiquée, sans frontières et en constante évolution, ce qui signifie qu’aucune organisation ne peut la combattre seule. C’est pourquoi la coopération et le partage de connaissances entre le secteur privé de la cybersécurité et les forces de l’ordre restent essentiels. Notre collaboration de longue date avec AFRIPOL démontre la valeur de cette approche. Au fil des ans, Kaspersky et AFRIPOL ont travaillé ensemble pour mieux comprendre le paysage des cybermenaces en Afrique et soutenir les efforts internationaux visant à démanteler la cybercriminalité. En continuant d’investir dans la formation et le renforcement des capacités, nous souhaitons doter les professionnels des forces de l’ordre de l’expertise nécessaire pour enquêter efficacement sur les cyberinfractions et contribuer à construire un environnement numérique plus sûr et plus fiable pour tous », a déclaré Yuliya Shishkova, Vice-Présidente des Affaires Publiques chez Kaspersky.

Un partenariat structurant pour la lutte contre la cybercriminalité

« Renforcer les capacités des forces de l’ordre est essentiel pour répondre efficacement à la complexité croissante de la cybercriminalité sur le continent africain. Des initiatives telles que ce programme de formation jouent un rôle important en dotant les officiers des compétences pratiques nécessaires pour enquêter sur les incidents cybernétiques, analyser les preuves numériques et faire face aux menaces émergentes. La coopération avec des partenaires du secteur privé de la cybersécurité, tels que Kaspersky, aide les forces de l’ordre à se tenir informées des dernières tendances en matière de menaces et des approches d’investigation. Nous accordons une grande valeur à cette collaboration et aux opportunités qu’elle crée pour développer davantage les capacités de réponse à la cybercriminalité des pays membres d’AFRIPOL », déclare le Dr Mohammed Benaired, chef de la division Formation et renforcement des capacités à AFRIPOL.

L’accord signé en 2024 entre Kaspersky et AFRIPOL marque une étape clé. D’une durée de cinq ans, il formalise une collaboration autour du partage de renseignements sur les cybermenaces et du développement des compétences techniques.

Au-delà de la formation, ce partenariat vise à créer un écosystème de défense plus résilient en Afrique. L’objectif ne se limite pas à réagir aux attaques, mais bien à anticiper et neutraliser les menaces en amont.

Kaspersky Expert Training : un levier global de montée en compétence

Le programme Kaspersky Expert Training s’impose aujourd’hui comme une référence internationale. Depuis son lancement, plus de 3 000 spécialistes issus de 50 pays à travers le monde ont bénéficié de ces formations.

Avec 12 cursus adaptés aux différents niveaux d’expertise, Kaspersky couvre un large spectre : rétro-ingénierie, réponse aux incidents, threat hunting ou encore analyse avancée des malwares. Une offre qui séduit aussi bien les institutions que les organisations académiques. Pour en savoir plus : https://xtraining.kaspersky.com/

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une entreprise mondiale de cybersécurité et de confidentialité numérique fondée en 1997. Avec plus d’un milliard d’appareils protégés à ce jour contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées, l’expertise approfondie de Kaspersky en matière de renseignement sur les menaces et de sécurité est constamment transformée en solutions et services innovants pour protéger les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les gouvernements du monde entier.

Le portefeuille complet de solutions de sécurité de l’entreprise comprend une protection numérique de premier plan pour les appareils personnels, des produits et services de sécurité spécialisés pour les entreprises, ainsi que des solutions Cyber Immune pour lutter contre les menaces numériques sophistiquées et en constante évolution. Nous aidons des millions de particuliers et près de 200 000 clients professionnels à protéger ce qui compte le plus pour eux. Pour en savoir plus : www.kaspersky.com.

À propos d’AFRIPOL

AFRIPOL, l’organe de coopération policière dédié de l’Union africaine, joue un rôle crucial dans le renforcement de la collaboration entre les forces de police des États membres de l’UA pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la cybercriminalité et les menaces émergentes.

Créé grâce à des statuts approuvés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA en janvier 2017, AFRIPOL renforce les capacités des services de police de ses 55 États membres en améliorant leurs capacités opérationnelles, en favorisant l’échange de ressources et d’expertise essentielles, et en coordonnant des efforts conjoints pour démanteler les réseaux criminels organisés sur le continent.

Avec une orientation stratégique axée sur le renforcement de la résilience et la promotion d’une approche unifiée de la sécurité, AFRIPOL soutient les États membres pour qu’ils puissent répondre efficacement aux menaces cybernétiques et criminelles interconnectées. Pour en savoir plus : www.afripol.africa-union.org.