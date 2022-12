Cyberpédophilie : un important réseau démantelé, 16 individus arrêtés

Les crimes et les violences font des ravages dans notre société, il ne se passe pas un jour sans que les médias ou les réseaux sociaux, ne publient des histoires qui font froid dans le dos, et quand ces crimes touchent les enfants ou les mineurs, les réactions sont encore plus fortes.

En effet, les enfants sont la cible de nombreux criminels et cela est plus répugnant quand ces agressions sont de caractère sexuelles, et avec les internet et les réseaux sociaux, les réseaux de cyber pédophilie sont nombreux, ce qui pousse les autorités à faire preuve de vigilance pour arriver à les démanteler.

Les services de la sécurité nationale ont réussi à démanteler un réseau faisant la promotion de publications immorales ciblant les enfants sur les réseaux sociaux, selon un communiqué publié hier, le lundi 5 décembre 2022 par la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN).

Et la même source a expliqué que « l’unité pour la lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la sûreté nationale a réussi, fin novembre dernier, à arrêter 16 personnes sur 20 qui activaient en groupes fermés sur des sites de réseaux sociaux (Facebook), dont deux (02) de nationalité marocaine. » Ce même communiqué, explique que ces derniers faisaient la promotion des publications immorales qui ciblent les enfants scolarisés en cycle primaire (des mineurs), les rendant vulnérables à l’exploitation sexuelle.

La DGSN lance un appel aux parents

De plus, le communiqué souligne que « les investigations menées sous la supervision des autorités judiciaires compétentes ont permis d’identifier et d’arrêter les suspects à travers 14 wilayas du pays, avec la localisation de deux autres personnes qui sont actives au sein de ce réseau depuis le Maroc, ayant pris de fausses identités sous prétexte qu’ils sont originaires d’Algérie. »

Pour conclure, la même source informe les parents que « La Direction générale de la sûreté nationale lance un appel aux parents dont les enfants ont été victimes de pratiques similaires à se rapprocher des intérêts de la police sur l’ensemble du territoire national pour porter plainte ou témoigner. »