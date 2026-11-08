CyberKnife M6 : traiter les tumeurs sans bistouri ni anesthésie

Le mot « couteau » figure dans son nom, pourtant le CyberKnife ne coupe rien. Le patient s’allonge sur une table, un bras robotisé tourne autour de lui sans le toucher, et des faisceaux de rayons X, invisibles et silencieux, convergent vers la tumeur. Pas d’incision, pas de cicatrice, une anesthésie générale rarement nécessaire : de nombreux patients rentrent chez eux le jour même.

Conçu par la société américaine Accuray, le système relève de la radiothérapie stéréotaxique. Il concentre une dose élevée de rayonnement sur une cible de petite taille et ménage les tissus voisins. Le CyberKnife M6, autorisé aux États-Unis en 2012, traite des tumeurs du cerveau, du poumon, du foie, de la prostate ou de la colonne vertébrale, mais aussi certaines maladies bénignes, comme la névralgie du trijumeau. Les protocoles se raccourcissent : une à cinq séances suffisent dans de nombreux cas, contre jusqu’à trente en radiothérapie conventionnelle.

Pour une personne dont la tumeur est inopérable ou collée à une structure vitale, l’option change parfois la donne. Elle ne convient pourtant pas à tous, et le nom prête à confusion : derrière l’image du robot chirurgien se cache un outil de radiothérapie, avec ses indications précises, ses contraintes et ses effets secondaires.

Le CyberKnife M6, un robot de radiothérapie sans bistouri ni incision

Le CyberKnife n’a rien d’un robot chirurgien. L’appareil associe un accélérateur linéaire, qui produit des rayons X de haute énergie, à un bras robotisé capable de l’orienter sous de nombreux angles. La technique baptisée radiochirurgie stéréotaxique relève de la radiothérapie : les rayons abîment l’ADN des cellules visées, qui meurent ou cessent de se multiplier, et le corps reste intact. Le mot « couteau » renvoie à une précision comparable à celle d’un instrument chirurgical.

Le M6 appartient à la gamme développée par Accuray. La FDA, l’autorité sanitaire américaine, l’a autorisé en 2012, puis a approuvé en 2015 de nouvelles configurations dotées du collimateur multilames InCise, une pièce qui modèle le faisceau selon le contour de la tumeur. En 2020, le constructeur a lancé un successeur, le CyberKnife S7, et les deux modèles ont ensuite été commercialisés en parallèle.

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Le CyberKnife n’a pas le monopole de la précision. Le Gamma Knife, réservé à la tête et au haut du cou, projette environ 200 faisceaux de rayons gamma. Les accélérateurs linéaires, dont le CyberKnife, produisent des rayons X et traitent aussi des tumeurs plus volumineuses ou situées ailleurs dans le corps.

Plusieurs modèles récents pratiquent eux aussi la radiochirurgie et la radiothérapie stéréotaxique corporelle. Opposer un CyberKnife « précis » à une radiothérapie « imprécise » n’a donc aucun sens : la vraie particularité du M6 tient à son accélérateur, monté sur un bras qui se déplace autour du patient.

Imagerie, bras robotisé et suivi de la respiration : l’origine de la précision

Tout commence par des images. Un scanner de planification, complété au besoin par une IRM ou une TEP-TDM, dessine la tumeur et les organes voisins à protéger. Le radio-oncologue délimite la cible, puis l’équipe de physique médicale calcule les angles d’irradiation et la répartition de la dose. Des contrôles de qualité valident le plan avant la première séance.

Pendant le traitement, le système prend des radiographies à intervalles réguliers et compare la position de la cible à celle du plan. Il repère la tumeur grâce aux os, comme le crâne ou la colonne vertébrale, au suivi direct de certaines lésions pulmonaires ou à des marqueurs fiduciaires. Les marqueurs sont de minuscules repères métalliques, placés dans la tumeur ou à côté à l’aide d’une aiguille guidée par échographie, et ils restent ensuite dans le corps.

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Quand la cible bouge avec la respiration, au poumon, au foie ou au pancréas, la technologie Synchrony relie le souffle du patient à la position de la tumeur. Le bras corrige la trajectoire du faisceau en continu, et le patient respire normalement.

Un essai de réception publié pour le M6 équipé du collimateur multilames mesure une précision de bout en bout comprise entre 0,16 et 0,93 millimètre selon le mode de suivi. Les chiffres décrivent la machine, pas le résultat clinique, qui dépend aussi du type de tumeur, de la dose et de l’état du patient.

Du scanner de planification à la séance : le déroulement du traitement

Avant tout, l’équipe examine le dossier : résultats d’anatomopathologie, stade de la maladie, imageries récentes, traitements antérieurs, doses de radiothérapie déjà reçues. Radio-oncologues, neurochirurgiens et oncologues médicaux en discutent parfois lors d’une réunion pluridisciplinaire. Si le CyberKnife est retenu, la simulation commence : le patient prend la position de traitement et passe le scanner de planification.

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Un masque thermoplastique moulé sur mesure maintient la tête, un matelas à dépression ou un autre dispositif stabilise le corps. Aucun cadre vissé dans le crâne n’est requis, contrairement à la radiochirurgie à cadre. Le plan se prépare ensuite sans le patient, qui rentre chez lui et revient pour le traitement.

Le jour de la séance, des radiographies vérifient la position, l’équipe corrige au besoin, puis l’irradiation démarre. Le patient reste seul dans la salle, relié aux soignants par un micro et une caméra. Il entend le bras bouger, mais ne ressent pas le faisceau. Une séance dure de 15 à 90 minutes selon la complexité du plan et le suivi de la cible.

Selon Cancer Research UK, la radiothérapie stéréotaxique compte entre une et huit séances ; certaines cibles reçoivent leur dose en une seule fois. Le faisceau ne fait pas mal, mais le masque, l’immobilité prolongée ou la pose de marqueurs peuvent gêner. L’anesthésie générale ne s’impose pas dans la plupart des cas ; une sédation se discute chez l’enfant ou chez la personne qui ne tient pas en place.

Les patients concernés, les effets secondaires et les limites du CyberKnife M6

Dans le cerveau, le système traite des métastases, des méningiomes, des schwannomes vestibulaires, des lésions de la région hypophysaire, des malformations artérioveineuses et la névralgie du trijumeau. Dans le corps, la SBRT vise des tumeurs du poumon, du foie, du pancréas, du rein et de la prostate, ainsi que des métastases de la colonne vertébrale.

Les personnes inopérables, les lésions collées à une structure critique, les cibles mobiles et les zones déjà irradiées font partie des situations évaluées. À l’inverse, les volumes très étendus, les maladies disséminées ou les cas où les limites de dose des organes voisins ne peuvent pas être respectées conviennent mal. Techniquement réalisable ne veut pas dire préférable : la chirurgie ou une autre radiothérapie l’emporte parfois.

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Par ailleurs, les effets secondaires dépendent de la zone, de la dose et du nombre de séances : fatigue, nausées, modifications de la peau, œdème cérébral avec maux de tête, troubles urinaires ou intestinaux après un traitement pelvien. Des effets tardifs surviennent parfois des mois, voire des années plus tard, rarement graves mais jamais exclus. Un appel rapide à l’équipe soignante s’impose en cas de :