Cyberfraude : Algérie Poste met en garde contre une « fausse » application BaridiMob

Algérie Poste a lancé, ce mercredi, un avertissement officiel à l’adresse de ses clients concernant la multiplication de liens frauduleux circulant sur certains sites internet et réseaux sociaux. Ces liens prétendent permettre le téléchargement de l’application de paiement électronique « Baridi Mob », alors qu’il s’agit en réalité de copies falsifiées et dangereuses.

Une menace pour la sécurité des utilisateurs

Dans son communiqué, Algérie Poste a insisté sur le fait que la seule version fiable et sécurisée de l’application est disponible exclusivement sur les plateformes Google Play et App Store. Toute tentative de téléchargement en dehors de ces deux canaux officiels expose les utilisateurs à de sérieux risques. Les versions contrefaites, en plus d’être illégales, peuvent ouvrir la voie à des intrusions dans les comptes bancaires et au vol de données personnelles sensibles.

L’institution a ainsi tiré la sonnette d’alarme, rappelant que les cybercriminels utilisent de plus en plus de méthodes sophistiquées pour piéger les internautes. Les liens frauduleux, souvent diffusés sous forme de publicités trompeuses ou de messages partagés sur les réseaux sociaux, visent à imiter l’apparence de l’application officielle afin de semer la confusion.

Des instructions claires aux clients

Pour contrer ce phénomène, Algérie Poste a appelé tous ses clients à ne jamais télécharger « Baridi Mob » à partir de sources inconnues. Elle les encourage à vérifier systématiquement l’authenticité de l’application avant installation. « Seule la version officielle permet de garantir la sécurité des transactions financières et la confidentialité des informations personnelles », a précisé l’établissement.

L’appel à la vigilance s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, puisque l’application est largement utilisée pour effectuer des paiements, consulter des soldes ou transférer de l’argent.

Un succès qui attire les fraudeurs

Cet avertissement intervient dans un contexte où « Baridi Mob » connaît un engouement croissant en Algérie. De plus en plus de citoyens adoptent le paiement électronique dans leur vie quotidienne, ce qui fait de l’application une cible privilégiée pour les tentatives de fraude. L’augmentation du nombre d’utilisateurs attire inévitablement les cybercriminels, désireux de profiter de l’inexpérience de certains internautes dans le domaine numérique.

Une stratégie nationale de cybersécurité

Ce nouvel épisode illustre l’importance de la cybersécurité dans la transition numérique que connaît l’Algérie. Les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation pour encourager les usagers à adopter de bonnes pratiques et à se protéger contre les escroqueries en ligne. Pour Algérie Poste, la protection des données et la fiabilité des services demeurent une priorité absolue.

En attendant, les clients sont invités à redoubler de prudence. Le succès de « Baridi Mob » repose sur la confiance des utilisateurs, et cette confiance passe avant tout par une vigilance permanente face aux menaces numériques.