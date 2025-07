Cybercriminalité : Plus de 400 victimes piégées par une arnaque virtuelle à Sétif

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de la police judiciaire de la sureté de la wilaya de Setif a mis fin aux agissements d’une femme à la tête d’un réseau d’arnaque virtuelle, opérant sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué officiel, cette affaire a été élucidée suite à l’exploitation d’informations indiquant une activité suspecte menée par la mise en cause sur Facebook.

Se faisant passer pour une entrepreneure prospère dans le domaine de la mode féminine, elle incitait ses victimes à investir dans une prétendue activité de commerce de vêtements et d’expansion d’un atelier de couture.

🟢À LIRE AUSSI : Démantèlement d’un vaste réseau de fausse monnaie : 1,4 million d’euros saisis à Chlef

L’arnaque était habilement dissimulée sous des slogans séduisants tels que « Paie ta dette », « fais fructifier ton argent », visant principalement à inspirer confiance et à attirer de nouveaux « partenaires ».

Un système pyramidal déguisé

La méthode était bien rodée : chaque investisseur était invité à verser une somme d’argent en contrepartie d’un bénéfice à court terme.

Dans un premier temps, les gains étaient effectivement versés afin de renforcer la crédibilité du projet et encourager d’autres apports financiers.

Mais rapidement, les publications changent de ton : appel à renouveler les partenariats, suspension temporaire des bénéfices, puis demande de fonds supplémentaires.

Pris au piège de cette spirale, les investisseurs craignaient de perdre leur mise de départ et continuaient à alimenter les comptes de la fraudeuse dans l’espoir de récupérer leur capital.

Une enquête minutieuse sous la supervision de la justice

L’enquête, menée sous la supervision du parquet près le tribunal de Sétif, a permis l’arrestation de la principale suspecte et de son complice âgé de 35 ans. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi :

Plus de 59 millions de centimes en liquide.

400 euros et 20 dinars tunisiens.

Des soldes bancaires dépassant 326 millions de centimes et 619 euros.

Des transactions sur le compte personnel de la suspecte estimées à plus de 30 milliards de centimes.

🟢À LIRE AUSSI : Documents falsifiés, cachets truqués : la police algerienne démantèle un atelier

Les enquêtes ont également découvert huit comptes Facebook utilisés par la mise en cause pour manipuler et appâter ses victimes. Plus de 400 personnes ont été identifiées comme victimes de cette vaste escroquerie.

Présentation devant la justice

Au terme des investigations, les deux suspects ont été présentés devant le parquet compétent de Sétif. Cette affaire met en lumière les nouveaux visages de la criminalité numérique en Algérie et appelle à la vigilance accrue face aux fausses opportunités d’investissement sur les réseaux sociaux.