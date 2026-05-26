Cybercriminalité dans la région MENA : Kaspersky et INTERPOL démantèlent un vaste réseau

L’écosystème cybercriminel vient de subir un sérieux revers dans la région MENA. L’opération Ramz, coordonnée par INTERPOL en coopération avec Kaspersky, a conduit à l’arrestation de 201 individus. De plus, 382 suspects impliqués dans des activités cybercriminelles ont été identifiés.

Cette vaste opération, menée entre octobre 2025 et février 2026, mobilise 13 pays et cible directement les réseaux de phishing, les logiciels malveillants et les escroqueries en ligne. En conséquence, au total, ces infractions ont touché près de 4 000 victimes.

Au cœur du dispositif et pour faciliter l’opération, le centre d’expertise Kaspersky Threat Research a fourni des renseignements techniques essentiels sur les infrastructures malveillantes. Cela inclut notamment les données de serveurs de commande et de contrôle utilisés par les cybercriminels.

L’opération Ramz marque ainsi un tournant stratégique. En effet, INTERPOL y déploie pour la première fois une initiative cyber d’une telle ampleur dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Près de 8 000 éléments de données et de renseignements cruciaux ont été diffusés entre les pays participants pour lancer et étayer les enquêtes. Par ailleurs, ce volume d’informations accélère les enquêtes et renforce la capacité d’action sur le terrain.

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Phishing, arnaques et malwares : des réseaux structurés ciblés

Les enquêteurs visent des systèmes organisés et bien rodés. De plus, les cybercriminels exploitent des plateformes de trading frauduleuses, des outils de phishing “clé en main” et des infrastructures distribuées pour piéger les utilisateurs.

Dans ce contexte, les données de threat intelligence permettent de cartographier les réseaux. En outre, elles permettent d’identifier les serveurs critiques et de neutraliser les points d’entrée des attaques.

Du côté d’INTERPOL, le directeur de la cybercriminalité, Neal Jetton, insiste sur la nécessité d’une réponse collective face à des criminels qui exploitent un espace numérique sans frontières.

« Dans un monde où les cybercriminels exploitent le paysage numérique sans frontières, l’opération Ramz démontre l’efficacité de la collaboration mondiale. INTERPOL s’engage à travailler avec ses pays membres et ses partenaires du secteur privé pour démanteler les infrastructures malveillantes, perturber les groupes criminels et traduire les auteurs en justice », a-t-il déclaré.

Chez Kaspersky, Yuliya Shlychkova, vice‐présidente des affaires publiques mondiales chez Kaspersky, met en avant l’impact concret de la collaboration entre secteur privé et forces de l’ordre. Elle souligne la capacité de cette synergie à démanteler des réseaux sophistiqués. De plus, elle met en lumière l’accélération des interventions sur le terrain.

« L’opération Ramz montre comment la synergie entre les forces de l’ordre et les experts du secteur privé peut démanteler à grande échelle des réseaux de cybercriminalité sophistiqués. En fournissant des renseignements sur les menaces en temps utile et de haute qualité, nous permettons aux enquêteurs d’agir rapidement, de protéger les utilisateurs et, en fin de compte, de rendre l’écosystème numérique plus sûr pour tous », a-t-elle affirmé.

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Opération Ramz : quel bilan pour l’Algérie ?

Cette opération a connu la participation de plusieurs pays : l’Algérie, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Oman, la Palestine, le Qatar et la Tunisie. Par ailleurs, plusieurs pays ont enregistré des résultats opérationnels concrets, dont l’Algérie.

En effet, les autorités ont identifié un site de phishing en mode “service” et ont procédé à son démantèlement. L’intervention a permis la saisie d’un serveur, d’un ordinateur, d’un téléphone mobile et de plusieurs disques durs contenant des scripts malveillants.

Un suspect a également été placé en garde à vue à la suite de cette opération, illustrant la montée en puissance des capacités de détection et d’intervention dans le pays.

Qatar, Jordanie, Oman : des opérations coordonnées et ciblées

Au Qatar, les enquêteurs ont repéré des appareils compromis. Ensuite, ils ont sécurisé rapidement les systèmes concernés.

En Jordanie, la police a démonté une escroquerie financière structurée autour d’une fausse plateforme d’investissement. Deux personnes finissent arrêtées après une perquisition.

À Oman, les autorités ont neutralisé un serveur caché dans une résidence privée. Celui-ci contenait des données sensibles susceptibles d’alimenter d’autres attaques.

Kaspersky renforce son rôle dans la cybersécurité mondiale

À travers son centre Threat Research, Kaspersky a analysé plus de 300 acteurs de menace et surveille plus de 500 campagnes malveillantes actives. L’entreprise s’impose comme un fournisseur clé d’intelligence cyber pour les forces de l’ordre, en apportant des données exploitables pour anticiper et bloquer les attaques.

L’opération Ramz confirme une tendance lourde : la lutte contre la cybercriminalité ne se joue plus en solo. Elle repose sur un modèle hybride, où les États, les organisations internationales et les experts unissent leurs forces.

Dans cette bataille, la donnée devient une arme stratégique. Et la vitesse d’exécution fait désormais la différence entre la prévention et les attaques réussies.

À propos de Kaspersky

Kaspersky se positionne comme une entreprise mondiale spécialisée dans la cybersécurité et la confidentialité numérique, fondée en 1997. Le groupe protège aujourd’hui plus d’un milliard d’appareils face aux cybermenaces émergentes et aux attaques ciblées.

L’entreprise transforme en continu son expertise en renseignement sur les menaces en solutions concrètes de sécurité. De plus, elle développe des outils et des services innovants destinés à protéger les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques ainsi que les gouvernements à travers le monde.

Son portefeuille couvre un large spectre : protection numérique avancée pour les appareils personnels, solutions de cybersécurité dédiées aux entreprises et technologies Cyber Immune conçues pour contrer des menaces numériques de plus en plus sophistiquées et évolutives.

Kaspersky accompagne aujourd’hui plusieurs millions de particuliers et près de 200 000 clients professionnels dans la sécurisation de leurs données et les systèmes. Pour en savoir plus : Kaspersky

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