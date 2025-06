Cyberattaque « historique » au Maroc : 4 téraoctets d’archives immobilières fuitent sur le Dark Web

Une deuxième opération de piratage d’une ampleur inédite frappe le système foncier du Maroc. Mettant à nu des détournements présumés de biens publics par des hauts responsables

Dans une escalade numérique entre Alger et Rabat, le groupe de hackers se proclamant algérien, « Jabaroot DZ », a affirmé avoir extrait plus de 4 téraoctets de données confidentielles issues de l’agence marocaine de la conservation foncière (ANCFCC). Révélant des informations sensibles sur les plus hauts sommets de l’État marocain, jusqu’aux proches du roi.

Ce qui s’annonçait comme une riposte à une campagne de désinformation attribuée aux services marocains contre l’Algérie, s’est rapidement transformé en véritable séisme politique et institutionnel de l’autre côté de la frontière. En première ligne, le très influent directeur des renseignements extérieurs marocains, Yassine Mansouri, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Maroc : Le groupe de hackers «Jabaroot DZ» divulgue des données foncières ultra-sensibles

Le groupe de pirates, connu sous le nom de Jabaroot DZ, a revendiqué l’infiltration du système d’information de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) du Maroc. Une cyberattaque qualifiée d’ « historique » par ses auteurs. En raison du volume inédit de données exfiltrées et de la sensibilité des documents.

🟢 À LIRE AUSSI : Plan d’autonomie – Sahara occidental : Londres soutient Rabat, Alger exprime ses réserves

Selon les informations communiquées via des canaux non officiels, cette base de données, désormais partiellement accessible sur le dark web, comprend notamment :

Des passeports et cartes d’identité de hauts fonctionnaires marocains,

Des actes de propriété couvrant plusieurs régions stratégiques du royaume,

Des documents d’état civil révélant les liens familiaux entre les bénéficiaires,

Des transactions foncières datées de 2022 et 2023 impliquant des montants supérieurs à 3 millions de dollars.

🇩🇿🇲🇦| Suite à une escalade de tension provoquée par le Maroc et ses hackers, le groupe de hackers algérien « Jabaroot DZ » a affirmé avoir piraté et extrait 4 térabytes de données confidentielles de l’agence marocaine de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie.… pic.twitter.com/RrnofaOEcY — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) June 2, 2025

Les tensions numériques algéro-marocaines prennent de l’ampleur…

Parmi les personnalités mentionnées dans les fuites, deux noms cristallisent l’attention. Yassine Mansouri, patron de la Direction générale des études et de la documentation (DGED) du Maroc, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Les deux hommes, réputés proches du palais royal, seraient impliqués dans un vaste plan d’appropriation illégale de biens fonciers à travers tout le royaume.

Des documents montrent que Mansouri a créé deux sociétés-écrans au nom de sa fille, Khadija, pour dissimuler ses acquisitions. De plus, selon les données diffusées, entre 2022 et 2023, ces entités avaient servi à canaliser des fonds. Et acquérir des terrains à fort potentiel économique et géopolitique. Souvent situés dans des zones convoitées ou en cours de restructuration urbaine.

Les révélations dessinent un schéma que les hackers comparent à des méthodes de colonisation foncière. En référence aux stratégies d’appropriation des terres dans des contextes de conflits ethniques ou d’occupation.

Le groupe « Jabaroot DZ » affirme que cette opération est une réponse directe à « la guerre médiatique menée par les renseignements marocains à travers leurs relais ».

🟢 À LIRE AUSSI : La SNTF met à l’arrêt une importante ligne de train pendant 12 jours

En outre, dans un message posté après l’attaque, les hackers promettent d’autres publications à venir. Affirmant : « Nous détenons désormais toute la base de données des biens immobiliers au Maroc, du roi au dernier employé du royaume. »