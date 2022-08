Culture : sortie prochaine du nouvel album de Cheb Khaled

La star internationale algérienne Cheb Khaled a annoncé la sortie de son nouvel album, le 19 août de l’année en cours.

Cet album arrive après 10 ans à s’appuyer sur des singles et des duos avec de grandes stars arabes et internationales. Cheb Khaled a dévoilé l’affiche de l’album portant son nom, sur son compte Instagram, confirmant sa sortie le 19 août 2022. Sur l’affiche promotionnelle de l’album, une photo de Cheb Khaled est apparue sur un timbre-postal, avec confirmation de la date de sortie de son nouvel album.

La préparation de l’album a pris de nombreuses années, et sa sortie a été repoussée plus d’une fois, la dernière étant due à l’annonce du décès de la mère de Cheb Khaled il y a deux mois. Il est à noter que le dernier album de Cheb Khaled s’intitulait « C’est La Vie », sorti en 2012, qui a connu un grand succès, et comprenait 12 chansons. Cheb Khaled a anticipé la sortie de son nouvel album en lançant une nouvelle distribution de sa célèbre chanson « Trig lycée », accompagné du DJ international d’origine algérienne, Snake.

Retour sur l’incroyable carrière de Cheb Khaled

Khaled Hadj Ibrahim connu sous le nom de scène Cheb Khaled puis juste Khaled est né le 29 février 1960 à Oran en Algérie, est un chanteur, compositeur algérien et multi-instrumentiste de Raï algérien.

Il commence à enregistrer au début de son adolescence sous le nom de Cheb Khaled et devient dans les années 1990 l’un des chanteurs algériens les plus célèbres grâce à des titres comme Didi, Aïcha et C’est la vie.

En 1986, il rencontre le compositeur algérien Safy Boutella avec lequel il produit et compose l’album Kutché qui va lancer le Raï à l’international. L’album sera classé parmi les 100 meilleurs albums du siècle, (44e place) par Le Monde et la Fnac.

Lors de l’année 1992, paraît le titre Didi, qui connaît un grand succès au Maghreb ainsi qu’en France.

En 1996, il enregistre l’album Sahra, qui contient deux collaborations avec Jean-Jacques Goldman, dont le tube Aïcha. L’année qui suit, en 1997, il joue dans le film 100% Arabica réalisé par Mahmoud Zemmouri avec Cheb Mami. Pour enchainer avec l’album Hafla sort en 1998. Par la suite, le 26 septembre de la même année, à Bercy, il sort l’album 1, 2, 3 Soleil avec le défunt Rachid Taha et Faudel, pour lequel ils recevront un World Music Award. Puis un nouvel album Kenza (du prénom de sa fille), en 1999.

Albums et distinctions durant les années 2000 pour Cheb Khaled

En 2002, il participe au concert Time for Life au Colisée de Rome en compagnie notamment de Noa, Ray Charles, Nicolas Piovani et Mercedes Sosa pour promouvoir la paix dans le monde. L’année suivante, en octobre, Khaled est nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Durant l’année 2006, il chante en duo avec Cameron Cartio sur le titre Henna, avec Carlos Santana sur « Love to the people », mais aussi avec Diane Haddad sur « Mas & Louly ». En 2007, il chante en duo avec Melissa M le titre « Benti ».

En 2009, pour marquer l’arrivée de la soirée Raï’n’B Fever 2009, avec le groupe Magic System, il chante Même pas fatigué. La même année, il sort un nouvel album Liberté.

Le 11 juin 2010, il participe à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, où il chante Didi.

Enfin en 2o12, il enregistre et sort l’album C’est la vie dont 9 titres sont produits par RedOne, dont la chanson éponyme.