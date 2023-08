Culture : le groupe Cameleon en concert à Alger ce 31 aout

La saison estivale est très souvent ponctuée par des événement et des concerts qui animent les longues nuits d’été et il faut dire que de 2020 à 2022, le monde la culture en avait pris un coup avec la Covid-19 et les épisodes de confinement.

Cette année 2023, le monde de la culture a pu revivre à nouveau, après la levée de toutes les restrictions dues à la pandémie de la Covid-19. En Algérie, les artistes ont pu retrouver les chemins de la scène, et les organisateurs ont pu faire de cet été, un été festif.

Pour ce jeudi 31 aout 2023, le public algérois pourra retrouver un groupe qui aura bercé de nombreux amoureux de la musique. En effet, le groupe Caméléon vous donne rendez-vous, ce jeudi 31 aout 2023, à partir de 19h30, à l’institut français d’Alger.

Qui est le groupe Cameleon ?

Cameleon, l’un des groupes algériens les plus populaires des années 2010. Créé en 2009 par les frères Hcen et Hocine Agrane, le groupe a très vite atteint le succès avec la sortie du titre « Wallah ». En 2011, le groupe s’agrandit et l’album « Wallah » voit le jour. La formation sort un deuxième album en 2013 nommé « Cameleon II ».

Entre rock, raï, chaabi et autres genres, le groupe a toujours su proposer un son original qui balance entre la découverte et la nostalgie.