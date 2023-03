Cuisine algérienne : l’ambassadrice UK approuve le combo Chorba Frik-Bourek

Ce n’est pas un secret, la cuisine traditionnelle algérienne fait l’unanimité auprès des touristes qui visitent le pays. Quelle que soit la région où se rendent les voyageurs, une série de mets plus délicieux les uns que les autres leurs sont servis. Tradition qui se transmet de génération en génération, l’hospitalité est une valeur ancrée dans nos coutumes. Et quel meilleur moyen de mettre à l’honneur un invité que de lui servir un repas typiquement algérien ? C’est ce qu’à expérimenté l’ambassadrice du Royaume-Uni, conviée pour un Iftar traditionnel bien de chez nous par les membres de son équipe.

Ramadan 2023 : l’ambassadrice UK en Algérie s’essaie à la traditionnelle association Chorba-Bourek

Sharon Wardle est la représentante officielle du Royaume-Uni en Algérie depuis janvier 2021. Au cours de ses 2 années de service, la diplomate anglaise a réussi à tisser des liens avec les membres algériens de son staff. Ce Ramadan, Wardle a pu découvrir une partie des coutumes culinaires algériennes en dégustant 2 plats typiquement algériens.

Delicious 🇩🇿 Iftar for one – courtesy of lovely colleagues (chorba frik & bourek of course) ❤️🙏 pic.twitter.com/ODxVPinWLx — Sharon Wardle (@SWardleFCDO) March 25, 2023

Lors d’un Iftar organisé par ses « charmants collègues » comme elle les qualifie, l’ambassadrice a pu découvrir la succulente combinaison de Chorba Frik et de bourek croustillant. Une association qu’on ne présente plus sur les tables ramadanesques algériennes. Touchée par le geste et en admiration devant la cuisine traditionnelle du pays, Wardle partage son expérience sur son compte Twitter officiel.

Wardle et Baddari veulent développer la recherche universitaire algéro-anglaise

Quelques jours plus tôt, l’ambassadrice Wardle avait rencontré le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari. Le meeting a porté sur les échanges entre les deux pays en termes de recherche universitaire.

An honour to meet HE Min of Higher Education & Scientific Research, Prof Baddari with @dzBritish colleagues to discuss plans for 🇩🇿 🇬🇧 university & research collaboration, ELT & to share the new 🇬🇧 Intl Tech Strategy @ukinlgeria pic.twitter.com/IrWNyI63cD — Sharon Wardle (@SWardleFCDO) March 23, 2023

Une collaboration algéro-anglaise en vue de développer le secteur de l’enseignement universitaire a été aussi discutée. Les deux parties ont également échangé à propos du programme ELT (English Language Teaching).