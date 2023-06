Cubot X70 : Le Smartphone de la Prochaine Génération est Là !

Découvrez le futur avec le lancement très attendu du smartphone Cubot X70 le 7 juin. Ce dispositif de nouvelle génération est prêt à redéfinir votre expérience smartphone avec ses fonctionnalités incroyables. Préparez-vous à un nouveau niveau d’innovation et de performance.

Le Cubot X70 arbore un design audacieux et futuriste

Disponible en Tech Black et Space Black, en faisant une véritable déclaration de style. Son allure élégante est accentuée par une finition en verre arrière impressionnante et des motifs sérigraphiés, garantissant qu’il se démarque de la foule.

Capturez des moments à couper le souffle avec les capacités de photographie professionnelles du X70. Son appareil photo impressionnant de 100 MP capture chaque détail, des paysages époustouflants aux portraits parfaits de près. De plus, l’appareil photo frontal de 32 MP vous permet de maîtriser l’art des selfies.

Le processeur MTK Helio G99 est ultra-rapides

Profitez de performances ultra-rapides avec le puissant processeur MTK Helio G99, assurant une multitâche fluide, des jeux sans accroc et une navigation sans effort. Dites adieu aux ralentissements et bonjour à une expérience utilisateur rapide et réactive.

Ne vous inquiétez jamais des limitations de stockage ou de mémoire. Avec 12 Go de RAM et des options de stockage extensibles jusqu’à 256 Go, le X70 offre un espace amplement suffisant pour toutes vos photos, vidéos et fichiers.

Des visuels époustouflants sur l’écran tactile IPS FHD+ de 6,583 pouces du X70

Immergez-vous dans des visuels époustouflants sur l’écran tactile IPS FHD+ de 6,583 pouces du X70, doté d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz ultra-fluide. Profitez de couleurs vibrantes et d’une clarté cristalline qui donnent vie à votre contenu.

Restez connecté toute la journée avec la batterie longue durée du X70, garantissant une utilisation ininterrompue pour la navigation, le streaming et les jeux. Profitez d’une interface utilisateur fluide et de fonctionnalités améliorées de confidentialité avec la dernière version d’Android 13.0.

Réservez la date – le 7 juin – pour le lancement exclusif du Cubot X70. Précommandez dès maintenant et soyez parmi les premiers à posséder ce smartphone révolutionnaire.

Ne manquez pas l’offre spéciale disponible le jour du lancement. Profitez de cette opportunité limitée dans le temps et faites du Cubot X70 le vôtre. Préparez-vous à embrasser le futur des smartphones.