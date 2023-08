Cubot Note50 : Le Smartphone Abordable de Cubot à Découvrir dès le 7 août !

Préparez-vous au lancement mondial révolutionnaire du Cubot Note50 ! En tant que leader mondial des smartphones, Cubot est ravi de présenter son appareil révolutionnaire qui combine des performances inégalées avec une valeur exceptionnelle. Soyez prêt pour le 7 août, la date à laquelle les passionnés de smartphones du monde entier auront la chance de découvrir les fonctionnalités extraordinaires du Cubot Note50.

Déchaînant une Valeur Imbattable

Le Cubot Note50 est conçu pour briser les barrières de l’abordabilité des smartphones, offrant aux utilisateurs une remarquable combinaison de technologies de pointe et de tarifs abordables. L’appareil dispose d’un processeur Octa-Core ultra-rapide et de 16 Go de RAM, garantissant une multitâche fluide et des performances inégalées sans se ruiner.

Un Festin Visuel

Plongez dans des visuels époustouflants sur l’écran tactile IPS HD+ de 6,56 », avec un taux de rafraîchissement captivant de 90 Hz. Avec l’appareil photo arrière PDAF de 50 MP, capturez des moments à couper le souffle avec précision et clarté. L’appareil photo frontal de 8 MP et l’objectif macro de 2 MP ajoutent profondeur et polyvalence à votre photographie, faisant de chaque prise de vue un chef-d’œuvre.

Rehausser la Productivité

Avec le RAM d’extension révolutionnaire de 8 Go + 8 Go, le Note50 redéfinit la multitâche et améliore la productivité à des niveaux inédits. Profitez d’une sécurité et d’une commodité accrues avec le lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide et les capacités NFC.

Participez au Giveaway Note50

Dans le cadre de notre enthousiasme pour le lancement du Note50, nous organisons actuellement un événement de giveaway spécial. Participez maintenant pour avoir une chance de gagner le Cubot Note50 – un smartphone qui transcende vraiment sa valeur. Ne manquez pas cette incroyable opportunité !

Restez à l’écoute pour le lancement mondial du Cubot Note50 le 7 août. Découvrez une valeur imbattable et libérez des possibilités infinies avec la dernière innovation de Cubot.