Crypto-Neet et la révolution numérique : Ce que les jeunes Algériens doivent savoir

La révolution numérique bouleverse les économies et les sociétés et l’Algérie n’échappe pas à la règle. Ces dernières années, le pays a connu une transformation significative dans son adoption des technologies digitales, modifiant profondément son paysage économique et social. Cette transition touche divers secteurs, allant de l’e-commerce à l’éducation, en passant par la finance. En parallèle, un autre phénomène numérique émerge discrètement, mais rapidement : les cryptomonnaies. Malgré un cadre législatif strict, de nombreux jeunes Algériens voient dans ces actifs virtuels une opportunité pour réinventer leur avenir. Ce texte informe les jeunes Algériens sur les opportunités et les défis de la révolution numérique et des cryptomonnaies.

Comprendre la révolution numérique en Algérie

L’Algérie a réalisé de grands progrès technologiques au cours de la dernière décennie. Comme partout ailleurs, la révolution numérique est bien en marche, malgré les défis économiques et infrastructurels que le pays doit encore surmonter. D’après Crypto-neet actu, l’Algérie a vu se développer des secteurs clés comme l’e-commerce, la finance et les télécommunications avec l’adoption croissante des technologies numériques. En outre, l’essor d’internet a contribué à transformer de nombreux aspects de la vie quotidienne des Algériens (actuellement, près de 60 % de la population ont accès à internet).

Sur le plan économique, les technologies digitales ont favorisé la modernisation des entreprises, l’émergence des startups et l’expansion des services en ligne. Rapidement, la population s’est adaptée à ces nouveaux outils pour améliorer l’accès à l’information, à l’éducation et aux services de santé.

Pour ne pas rater cette révolution numérique, le gouvernement algérien a lancé plusieurs initiatives :

Lancement de « DIGIT-Algérie », un plan qui s’articule sur 5 grands axes pour enclencher la transformation numérique de l’Algérie : e-gouvernement (numérisation des services publics), développement du réseau internet, financement et coaching des startups…

Programmes pour encourager l’innovation et soutenir les startups technologiques : le gouvernement a créé l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) pour fournir un environnement favorable aux entrepreneurs dans le domaine numérique. La mise en place du ministère délégué aux startups en 2020 renforce cet écosystème.

Promotion de l’inclusion financière via des mesures qui encouragent l’utilisation des services de paiement électronique. En 2020, l’Algérie renforce le cadre réglementaire des fintechs avec la mise en place de plateformes de paiement en ligne et l’obligation pour les commerçants de proposer des solutions de paiement par carte bancaire.

Formation et éducation au numérique : mise en place de programmes de formation en TIC (technologies de l’information et de la communication) à travers des institutions publiques et des partenariats avec des entreprises privées. Le gouvernement a également créé des plateformes d’éducation en ligne pour améliorer l’accès à la formation numérique dans les universités.

Les cryptomonnaies : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ?

Les cryptomonnaies sont des monnaies virtuelles décentralisées, basées sur la technologie de la blockchain. Contrairement aux monnaies traditionnelles, elles ne sont pas contrôlées par une autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement. Ce système de partage P2P (peer-to-peer) permet à tout le monde d’envoyer et de recevoir des paiements n’importe où.

Les jeunes sont particulièrement attirés par les cryptomonnaies, car elles ont le potentiel de redéfinir le système financier traditionnel en offrant une alternative sécurisée, rapide et abordable pour les transactions. En outre, les actifs numériques offrent des opportunités d’investissement.

En Algérie, l’utilisation, la possession, l’achat et la vente de cryptomonnaies sont strictement interdits par la loi. En effet, le gouvernement algérien considère les cryptomonnaies comme des actifs illégaux en raison des risques associés, tels que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’absence de contrôle centralisé.

Néanmoins, malgré les restrictions légales entourant leur usage, les cryptomonnaies suscitent un intérêt grandissant, notamment parmi les jeunes et les investisseurs qui accèdent aux actifs numériques via des plateformes en ligne basées à l’étranger.

Crypto-Neet : Une nouvelle génération d’entrepreneurs numériques

Crypto-Neet désigne une catégorie de jeunes individus qui ne sont pas engagés dans des études, un emploi ou une formation (« NEET » : Not in Education, Employment, or Training) et qui tirent leurs revenus principalement du trading ou des activités liées aux cryptomonnaies.

Le phénomène du crypto-Neet offre aux jeunes une opportunité de se libérer des structures traditionnelles de travail ou d’éducation et d’échapper à la marginalisation sociale et au chômage en générant des revenus à travers le numérique.

Les jeunes Algériens font du trading de cryptomonnaies, du mining ou participe à des activités de la DeFi (finance décentralisée), comme le staking ou le yield farming pour générer des revenus. Ainsi, beaucoup s’équipent des matériels nécessaires au mining (ASICs ou cartes graphiques puissantes) pour miner des cryptos dans des environnements privés et les vendre sur des plateformes internationales. D’autres se lancent dans le trading de cryptomonnaies pour profiter des fluctuations rapides des prix des cryptos. Ils utilisent des plateformes comme Binance, Kraken ou Coinbase et contournent les limitations locales via des VPN et des paiements en ligne.

Plutôt que de se conformer aux schémas traditionnels de travail ou d’éducation, les crypto-Neets Algériens exploitent la volatilité des cryptomonnaies pour générer des profits. Certains se concentrent sur des stratégies à court terme (day trading) tandis que d’autres privilégient des investissements à long terme ou des revenus passifs via la blockchain.

Pour apprendre et échanger des idées sur les cryptomonnaies, les jeunes Algériens peuvent rejoindre des groupes de discussion en ligne et des forums sur les réseaux sociaux.

Les avantages et les risques des cryptomonnaies pour les jeunes

Les cryptomonnaies offrent de nombreux avantages aux jeunes. En effet, l’absence d’intermédiaires bancaires permet une inclusion financière plus large en offrant des solutions à ceux qui n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels. De plus, elles représentent un moyen potentiel de générer des revenus rapides.

Cependant, les cryptomonnaies comportent également des risques. Le premier est la volatilité élevée des cours qui peut entraîner des pertes financières importantes. En outre, même si les cryptomonnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés basés sur la blockchain, une technologie réputée pour son inviolabilité, le risque zéro n’existe pas. En effet, les fonds sont stockés sur un portefeuille numérique accessible via des clés privées. Si ces dernières venaient à être volées ou perdues, il est impossible de récupérer les fonds, car il n’existe aucune autorité centrale pour intervenir. De plus, les cyberattaques contre les plateformes d’échange de cryptomonnaie sont légion.

Par ailleurs, le manque de réglementation, notamment en Algérie, expose les utilisateurs à des arnaques ou à des fraudes. Il est donc crucial pour les jeunes de s’informer et d’être vigilants avant de s’engager dans cet univers. À cet effet, ils doivent vérifier la légitimité des plateformes et des projets via des recherches approfondies et les avis des utilisateurs. Ils doivent aussi choisir des plateformes régulées, réputées, fiables et offrant des mesures de sécurité robustes. En outre, rester informé des actualités sur les cryptomonnaies (rejoindre des communautés en ligne et participer à des formations) permet d’identifier les arnaques potentielles.

Enfin, les jeunes doivent diversifier leurs investissements pour éviter de subir de lourdes pertes. Ils ne doivent pas investir tout leur capital dans une seule cryptomonnaie ou dans ce seul type d’actif.

Le futur des cryptomonnaies et de la révolution numérique en Algérie

L’avenir des cryptomonnaies en Algérie dépendra des évolutions réglementaires et de l’attitude des autorités envers ces nouvelles technologies. Bien que le cadre légal actuel soit restrictif, une ouverture progressive et l’assouplissement de la loi sur l’utilisation des cryptomonnaies permettraient de profiter pleinement des avantages des cryptoactifs et de la blockchain.

La révolution numérique, quant à elle, continuera d’impacter positivement l’économie et la société algériennes à mesure que l’infrastructure numérique s’améliore et que des projets et des initiatives numériques qui soutiennent une économie numérique plus inclusive pour les jeunes voient le jour. Par exemple des plateformes d’e-learning et de formation numérique en programmation, en marketing digital, en design graphique… ou alors des incubateurs et des accélérateurs dédiés aux startups numériques pour soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes. La formation aux nouvelles technologies offre aux jeunes Algériens des opportunités d’emploi dans le numérique.

Conclusion

Pour le moment, l’utilisation des cryptomonnaies est illégale en Algérie, mais le gouvernement a mis en place des projets et initiatives économiques pour soutenir l’évolution numérique du pays et encourager les jeunes à utiliser les nouvelles technologies pour se former et trouver des opportunités d’emploi. Malgré cette restriction sur les cryptoacifs, de nombreux jeunes Algériens contournent la loi et se tournent vers le mining ou le trading des actifs numériques pour échapper au chômage et participer au développement économique du pays.

