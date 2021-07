Croissant rouge : la réponse de Saïda Benhabylès face aux accusations

Devant l’aggravation de la crise sanitaire en Algérie, plusieurs associations, citoyens, influenceurs et leaders d’opinion ont été mobilisés. Certains ont lancé des campagnes de sensibilisation et d’appel à la solidarité, d’autres ont choisi de verser de l’argent au profit des hôpitaux algériens qui connaissent une détresse sur tous les plans.

Dans ce contexte, beaucoup se demandent « où est passé le croissant rouge algérien ». En effet, des internautes se sont révolté sur les réseaux sociaux contre cette institution humanitaire qui censé jouer un rôle majeur pendant cette pandémie.

La covid-19 continue de faire des victimes chaque jour, les centrales de production d’oxygène manquent, les hôpitaux souffre de surcharge, les prix des concentrateurs flambes. Devant cette situation critique, le croissant rouge algérien est accusé d' »inaction » et de « silence ».

D’ailleurs, ce sont les simples citoyens qui essayent de s’organiser via le réseau Facebook pour collecter des dons. On a vu également la diaspora algérienne apporter une aide financière importante via une cagnotte en ligne.

Ainsi, des artistes algériens ont fait preuve de solidarité et de courage, Comme la comédienne Numidia Lezoul qui a réussi à récolter pas moins de 300 000 euros. Cependant, des gens se sont interrogé sur la contribution du croissant rouge algérien en ces temps difficile.

À cet effet, sa présidente Saïda Benhabylès a décidé de briser le silence et de répondre aux algériens.

Saïda Benhabylès répond aux accusations

« Le Croissant rouge algérien fait l’objet d’une campagne menée par les adeptes d’une certaine idéologie », a déclaré Saïda Benhabylès à Echaâb.

Cette dernière a ajouté dans une autre déclaration au média arabophone Ennahar Tv que « Le CRA ne suit aucune idéologie. Il est au service du peuple algérien, de l’humanité et de l’État. Les attaques viennent de gens que nous avons combattu et chassés du CRA ».

Selon la même interlocutrice, le croissant rouge algérien a formé d’une part, des volontaires pour assister les malades et les hôpitaux et a distribué des produits désinfectants et nettoyants ainsi que des produits alimentaires d’autre part.

Saïda Benhabylès précise en outre que le CRA ne comptent pas sur le budget de l’État pour financer ses opérations, raison pour laquelle il faut trouver des personnes pour assurer le financement de ses actions humanitaires.

En ce qui concerne la crise de l’oxygène, la présidente du CRA a informé l’opinion publique qu’une aide d’un million de dollars de la part d’opérateurs économiques de Béjaia et de Tizi Ouzou a été reçue pour acheter dix générateurs d’oxygène. À cela s’ajoute, des aides d’opérateurs économiques de Blida, de Boumerdes et Djelfa. Les wilayas qui vont en bénéficier sont Béjaïa, Tizi Ouzou, Blida, Boumerdes, Djelfa, Oran et Sétif.

Par ailleurs, des démarches ont été entamées auprès de Comité international de la Croix rouge pour recevoir des concentrateurs d’oxygènes qui seront livrés à une wilaya touchée par la pandémie comme Ouargla, selon Saïda Benhabylès. En fin, cette dernière a appelé les Algériens à ne pas prêter attentions aux « querelles politiques et idéologiques » et à multiplier les efforts pour vaincre cette pandémie.