Croissance exceptionnelle des exportations gazières algériennes

Les exportations gazières de l’Algérie ont connu une croissance significative de 6% au cours de la dernière année (2023), atteignant près de 52,4 milliards de m3, comparativement à plus de 49,3 milliards m3 en 2022, d’après le site spécialisé Mees.

Cette augmentation remarquable des exportations est principalement due aux expéditions de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), qui ont atteint un niveau record de 13,45 millions de tonnes l’année dernière, contre 11 millions de tonnes en 2022. La forte demande sur le marché turc a été un facteur clé, représentant plus d’un tiers des exportations totales de l’Algérie au cours de la dernière année, avec un record de 4,45 millions de tonnes, selon les données de Mees.

Outre le marché turc, l’Espagne a également enregistré une hausse significative des importations de GNL en provenance d’Algérie, atteignant 21.410 Gwh. Cela représente une augmentation spectaculaire de 300% par rapport à 2022, consolidant ainsi la position de l’Algérie en tant que principal fournisseur de gaz de l’Espagne, couvrant 29,2% de sa demande totale dans ce secteur.

Révision des objectifs de production

Face à la demande croissante au niveau mondial et européen, en particulier pour le GNL, l’Algérie a revu à la hausse ses objectifs de production, visant à atteindre 30 millions de tonnes dans les années à venir. Actuellement, la production nationale de GNL s’élève à environ 22 millions de m3. L’amélioration des exportations reste au cœur des priorités de Sonatrach, le groupe public, pour atteindre des niveaux d’exportations significatifs dans le futur.

La démarche entreprise par Sonatrach pour améliorer la production gazière, en particulier du GNL, vise à renforcer davantage la position de l’Algérie sur le marché international. Cette initiative répond à la concurrence acharnée des acteurs gaziers tels que les États-Unis et le Qatar, notamment sur le marché traditionnel de l’Algérie, l’Union européenne. L’année dernière, l’Algérie a non seulement augmenté le volume des exportations, mais aussi sa part de marché.

Afin de maintenir le cap en matière d’exportation, l’Algérie mise sur l’exploration et la production, accordant une attention particulière à la filière GNL. La demande mondiale pour ce combustible connaît une croissance continue, en particulier sur le marché européen où les complexes de regazéification se multiplient. Selon les prévisions à moyen terme de Sonatrach, la croissance annuelle de la production d’hydrocarbures en Algérie atteindra 3,5%, principalement tirée par la production gazière.

Focus sur les nouveaux gisements

L’engouement pour le développement de la filière gazière en Algérie est motivé par les besoins croissants du marché international, orienté de plus en plus vers ce combustible respectueux du climat. Les experts estiment qu’il jouera un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale. Pour répondre à ces défis, Sonatrach mise sur l’entrée en production de nouveaux gisements gaziers et le développement des réserves existantes, notamment Hassi R’mel et Touat, qui recèlent d’immenses réserves découvertes.

Pour conclure, les exportations gazières exceptionnelles de l’Algérie au cours de la dernière année témoignent de son engagement envers une stratégie de production dynamique, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale tout en contribuant à la transition énergétique mondiale.