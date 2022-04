Croissance de l’économie algérienne : les nouvelles prévisions du FMI

Le FMI est une institution de Bretton Woods, basée à Washington qui suit l’évolution économique à l’échelle mondiale et nationale, apporte une assistance financière à certains pays. C’est dans ce cadre que le Fonds monétaire international a revu les projections de la croissance économique algérienne à la hausse pour cette année 2022.

En effet, selon le dernier rapport de l’institution diffusé lors des réunions de printemps ce chiffre estimé auparavant à seulement 1,9% en Octobre 2021 a augmenté de 0,5% afin d’atteindre les 2,4%. Les prévisions sont très prometteuses car une croissance du PIB de 2,4% est prévue alors que les spécialistes n’attendaient que 0,1% ; une évolution très significative qui ne laisse présager qu’une amélioration de l’économie du pays. De plus, il est prévu que le solde des transactions courantes du pays soit positif atteignant les 2,9% du PIB, chose qui n’est pas arrivée depuis de nombreuses années alors que le FMI prévoyait un taux de -5,5% du PIB au mois d’octobre pour baisser à -0,2% en 2023.

Le chômage, lui aussi impacté de manière positive d’après le FMI

Le taux de chômage est un indicateur clé de l’état général du pays, de son activité économique et de son développement. C’est pour cela que le FMI se penche dessus à chaque rapport apportant des prévisions qui permettent d’aiguiller certains pays.

D’après celui-ci, le taux de chômage en Algérie devrait baisser afin d’atteindre les 9,8% en 2023, reculant de manière très significative ces prochaines années alors que le FMI annonçait une prévision à la hausse, indiquant une augmentation pour atteindre les 14,7% ce taux est revu. En effet pour l’année 2022, le FMI estime donc que le taux devrait atteindre les 11,1% pour baisser jusqu’à 9,8% en 2023.

Ces améliorations de la situation globale sont dues en partie à une hausse de la production de pétrole suite à l’accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, mais aussi des cours pétroliers nettement plus élevés.

De plus, la politique et les initiatives du pays en termes de production jouent un rôle important. En effet, le pays après une sécheresse impactant plusieurs secteurs d’activité dont l’agriculture, les spécialistes prévoient une amélioration de ce côté ci aussi.