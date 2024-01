Croissance de la consommation de produits pétroliers en Algérie en 2023

La consommation nationale de produits pétroliers a atteint 18.1 millions de tonnes en 2023, enregistrant une hausse de 3.5% par rapport à l’année précédente, selon le chef de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

Rachid Nadil prévoit une continuation de cette croissance dans les prochaines années, soulignant que les capacités de production nationale peuvent répondre à cette demande, grâce aux efforts des autorités pour moderniser les raffineries et augmenter la production.

Mazout en tête : L’année dernière a vu une consommation de mazout de 10.1 millions de tonnes, en augmentation de 4% par rapport à 2022, soutenue par la croissance économique en Algérie.

Baisse légère pour le gazole : La consommation de benzine a diminué de 0.6%, passant de 3.34 millions de tonnes en 2022 à 3.32 millions de tonnes en 2023, en raison de l’augmentation de la consommation de gazole.

Quels sont les facteurs de hausse ?

Selon Nadil, l’augmentation de la consommation s’explique par les efforts déployés pour promouvoir les carburants respectueux de l’environnement, offerts aux consommateurs à un prix attractif.

La consommation de carburant d’aviation a augmenté de 34%, passant de 470 000 tonnes en 2022 à 630 000 tonnes en 2023. De même, la consommation de carburant maritime a augmenté de 50%, atteignant 330 000 tonnes. La consommation de butane a diminué de 6%, tandis que celle du propane a augmenté de 1%. Par contre, la consommation d’asphalte a chuté de 20% en 2023.

La régulation des hydrocarbures a traité près de 176 demandes de licences pour le stockage et la distribution de produits pétroliers en 2023. Des licences ont été délivrées pour la création de stations-service, l’extension des activités de conversion des véhicules au GPL, et la création d’unités de fabrication et de stockage d’huiles lubrifiantes.

La protection de l’environnement reste une priorité, avec des licences accordées conformément au plan national de développement des installations de raffinage et de conversion des carburants, soulignant l’engagement envers des normes écologiques strictes.

Rachid Nadil a annoncé le lancement d’une plateforme numérique pour accélérer le processus d’approbation des licences d’investissement dans le secteur des hydrocarbures. Cette initiative vise à réduire les délais d’étude des dossiers à quelques jours, offrant un soutien aux investisseurs.

Pour conclure, la croissance de la consommation de produits pétroliers en Algérie témoigne du dynamisme économique du pays. Les investissements dans la distribution, la transition vers des carburants respectueux de l’environnement, et la numérisation des processus d’approbation soulignent la vision stratégique pour l’avenir énergétique du pays.