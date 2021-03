Crise sanitaire et emploi : Quel impact sur le recrutement ?

La crise sanitaire, causée par la pandémie du coronavirus, a fortement impacté le secteur de l’emploi à l’échelle nationale

En effet, selon une étude réalisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) en collaboration avec l’entreprise Emploitic, démontre l’impact du covid-19 sur les perspectives d’emploi en Algérie.

Cette étude, qui a débuté vers la fin de l’année 2020 et rendue publique à l’occasion d’une conférence présentée, ce jeudi 11 mars, par le Ministre du commerce, Kamel Rezig, englobe plus de 700 entreprises participantes. 64% de celles-ci ont déclaré que leurs recrutements ont été impactés par la pandémie du Covid-19, alors que 36% des entreprises ont continué à recruter malgré la crise.

«A part les premiers mois de confinement strict, le secteur de l’industrie a mieux résisté, 52% des entreprises sondées ont annulé, gelé ou décalé leurs recrutements», a indiqué l’étude.

Ainsi, les entreprises dont les activités sont relatives au commerce, distribution et au secteur informatique présentent un taux de recrutement 33% et 39% seulement, alors que plus de 38% des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs durant le second semestre de l’année 2021.

Le secteur des Services et du bâtiment parmi les plus touchés

Concernant les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le directeur général d’Emploitic, Louai Djaffer a précisé que le secteur des Services a été le plus affecté avec 74% des entreprises sondées qui ont « gelé ou annulé » leurs recrutements, suivi par le secteur du bâtiment, qui figure 2ème au classement avec 70 % et celui de l’industrie avec 52 % de gel ou d’annulation de recrutement.

De son côté, la directrice générale de la CACI, Ouahiba Behloul, a indiqué que l’étude « offre une large vision sur les prévisions des entreprises en termes de recrutement à travers le territoire national et dans les différents secteurs d’activités pour l’année 2021 ».