Crise politique en Tunisie : le MSP de Makri dénonce « un coup d’État »

Le mouvement de la société pour la paix (MSP) a réagi ce lundi 26 juillet 2021, sur les derniers développements politiques en Tunisie, après la décision du Président Kaïs Saïed de geler les travaux du parlement, dont est majoritaire le parti islamiste Ennahdha, et de limoger le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le parti d’Abderrazak Makri indique que suite aux développements politiques en Tunisie, le Bureau exécutif national du MSP s’est réuni pour étudier la situation ».

Le parti de la mouvance islamiste algérienne a vivement critiqué les décisions du président tunisien en procédant au gel des activités du parlement dont est majoritaire le parti islamiste tunisien de Rached Ghannouchi. Il a carrément qualifié cela de « coup d’État », tout comme la réaction d’Ennahdha.

À l’issue de la réunion, le parti a annoncé que « ce qui se passe en Tunisie est considéré comme un coup d’État contre la constitution tunisienne et la volonté populaire de nos frères tunisiens exprimée lors des précédentes élections législatives, et un échec systématique de la transition démocratique tunisienne qui a créé distinction et espoir pour les Tunisiens et les peuples libres du monde ».

Dans la même lancée, le MSP considère que « ce coup d’État représente une image des coups d’État qui ont eu lieu dans les pays arabes et ont été parrainés par des régimes arabes bien connus, qui ont conduit ces pays au chaos, au sous-développement, à l’effondrement économique et à des ruptures sociales ».

Le MSP lance un appel aux autorités algériennes

Ainsi, la formation politique de Makri « appelle le peuple tunisien à adhérer à ses institutions légitimes, à rejeter le coup d’État et à résoudre ses problèmes par le dialogue et un large consensus à travers des solutions constitutionnelles pour surmonter les blocages actuels existants ».

Le communiqué ajoute, dans le même sillage, que « le mouvement appelle la communauté internationale et les organisations régionales et internationales à condamner le coup d’État d’autant qu’il est contraire à la légitimité et constitue une menace pour la sécurité et la stabilité dans toute de la région ».

Par ailleurs, le MSP a également appelé les autorités algériennes « à soutenir les institutions tunisiennes légitimes, à condamner le coup d’État, à considérer le danger de ces décisions unilatérales et inconstitutionnelles autant sur la Tunisie que son voisinage, et à aider les Tunisiens à surmonter leurs problèmes politiques et économiques ».