Crise politique en France : 28 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu démissionne de Matignon

Coup de théâtre à Matignon : Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre, moins d’un mois après sa nomination le 9 septembre dernier. Il a présenté sa démission au président français, Emmanuel Macron, qui l’a acceptée.

Sa courte période à Matignon a été marquée par des critiques de l’opposition et de la droite, survenue après l’annonce partielle de son gouvernement dimanche soir. Cette démission qui empêche l’ex-ministre des Armées de faire sa déclaration de politique générale mardi à l’Assemblée, est un nouveau rebondissement qui aggrave la crise politique actuelle en France.

Cette crise politique s’est intensifiée dimanche soir après que le Premier ministre a rendu publique une liste des ministres pressentis, provoquant l’incompréhension, même au sein de la majorité. En fin de compte, très peu de choses changent au sein du gouvernement français :

Bruno Retailleau reste ministre de l’Intérieur ;

Gérald Darmanin demeure Garde des Sceaux ;

Catherine Vautrin conserve la Santé ;

Rachida Dati garde la Culture ;

Manuel Valls reste aux Outre-mer ;

Annie Genevard maintient son portefeuille de l’Agriculture ;

Elisabeth Borne continue de diriger le ministère de l’Éducation.

Le seul changement notable au gouvernement français se situe à Bercy, où Roland Lescure, député Renaissance, succède à Eric Lombard et devient le nouveau ministre de l’Économie. En revanche, Amélie de Montchalin conserve son poste au Budget. Ces ajustements limités ont été largement interprétés comme « un manque de renouvellement » et un signe « d’essoufflement politique« .

Un gouvernement vient d’être nommé. Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise. Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025

Sébastien Lecornu devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve française

Sébastien Lecornu bat un triste record de brièveté à Matignon (28 jours seulement). Il passe moins de temps à la tête du gouvernement français que Michel Barnier (99 jours). Le classement des mandats les plus courts est complété par François Bayrou (269 jours), actuel chef du parti présidentiel, Gabriel Attal (240 jours) et Bernard Cazeneuve (155 jours).

À l’inverse des mandats éphémères, certains premiers ministres français ont fait preuve d’une grande longévité. Le record est détenu par Georges Pompidou avec 2 279 jours passés à Matignon. Il est suivi par François Fillon (1 820 jours) et Lionel Jospin (1 799 jours).

Déjà mal positionné pour la bataille budgétaire, Sébastien Lecornu a vu sa mission compromise par l’annonce de son gouvernement. La composition a valu au Premier ministre d’être accusé de « recyclage » et de « dénie de démocratie » par les oppositions.

Cependant, la réaction du parti Les Républicains a été la plus dommageable. Malgré sa participation au gouvernement français, le chef de LR, Bruno Retailleau, a cédé à la pression interne et a convoqué une réunion d’urgence de son parti ce lundi, marquant une rupture de confiance fatale à Lecornu.

