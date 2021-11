Crise Paris – Alger : « La France et l’Algérie sont unies » (Le Drian)

La crise diplomatique entre l’Algérie et la France continue de faire réagir des responsables de l’Élysée. Suite aux regrets de macron, exprimés par son conseiller, voilà que Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, a encore tenté de calmer les esprits.

Répondant à une question posée par la députée Fadila Khattabi, présidente du groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale française, Jean-Yves Le Drian a déclaré, hier mardi 16 novembre, que « la France et l’Algérie sont unies par des liens ancrés dans l’Histoire, y compris des histoires personnelles ». Avant d’ajouter que les deux pays sont « unies par un partenariat qui est indispensable pour la stabilité de l’espace méditerranéen ».

Le ministre Français affirme ensuite que la France est convaincue de « l’intérêt de nos deux pays à travailler ensemble dans tous les secteurs » et que le gouvernement Français a pour « la relation entre nos deux pays, entre nos deux peuples, pour l’avenir du partenariat franco-algérien, vraiment, une ambition forte ».

Cette ambition, poursuit le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a été « exprimée à plusieurs reprises par le Président de la République ». Le Drian n’a pas manqué de rappeler que la France a « le plus profond respect pour la nation algérienne et pour la souveraineté de l’Algérie ».

« Il faut travailler ensemble pour dépasser les difficultés »

Le ministre Français assure ensuite que sa vision des relations algéro-françaises est « partagée par des responsables algériens ». Le Drian affirme avoir travaillé avec ces responsables algériens « de manière approfondie sur de nombreuses questions d’intérêt commun, et avec lesquels nous avons toujours trouvé des solutions aux problèmes ».

« Lorsque des difficultés se présentent, et c’est inévitable dans une relation aussi marquée par les blessures de l’Histoire que la relation franco-algérienne, il faut en parler, il faut les partager, et il faut travailler ensemble pour les dépasser », lance Le Drian, qui ajoute que « nous y sommes toujours parvenus et c’est la voie que nous entendons privilégier pour l’avenir ».

Pour conclure, le ministre Français a affirmé que « nous regrettons un certain nombre de malentendus récents » et que « cette situation ne correspond pas à l’importance que nous attachons aux relations entre nos deux pays ». Le Drian a enfin dévoilé que la France a « engagé des efforts visant à rétablir les conditions d’une relation apaisée avec l’Algérie », et qu’il espère un travail « sérieux dans le respect mutuel et dans le respect réciproque de la souveraineté de chaque pays ».