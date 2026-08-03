L’Italie suspend les règles Schengen avec l’Espagne : la crise de Ceuta expliquée de A à Z

En l’espace de seulement 48 heures, l’enclave espagnole de Ceuta — qui ne compte que 84 000 habitants — a été submergée par une vague migratoire sans précédent depuis le territoire marocain. Pris de court, le gouvernement espagnol fait face à un défi logistique et diplomatique majeur. Origines de la tension, réactions politiques et conséquences sur le terrain : on vous explique l’origine de cette crise de A à Z.

Une simple décision de justice espagnole déformée sur les réseaux, et tout a basculé. En conséquence, des miliers de jeunes Marocains se sont précipités vers l’enclave de Ceuta, leurrés par de fausses informations. Le plus troublant ? D’après El País, les profils à l’origine de cette manipulation massive ont complètement effacé leurs traces depuis.

L’élément déclencheur ? Une simple consigne circulant en ligne : « La frontière espagnole est ouverte sans papiers ». Il n’en a pas fallu plus pour provoquer un exode massif jeudi 30 juillet. Au total, plus de 60 000 personnes ont pris la direction de Ceuta, l’enclave espagnole située en territoire marocain et au cœur de tensions historiques entre Madrid et Rabat.

Sur les réseaux, des vidéos montraient des centaines de personnes, dont des familles entières, traverser sans le moindre obstacle. Une opération redoutablement organisée : des adresses précises pour acheter combinaisons en néoprène et sacs étanches s’échangions en ligne, accompagnées de captures Google Maps guidant pas à pas jusqu’à la plage du Tarajal.

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Est ce que les migrants peuvent se rendre dans le reste de l’UE ?

Certains observateurs évoquent l’effet d’appel d’air créé par la récente politique de régularisation des sans-papiers en Espagne, tandis que d’autres pointent la crainte de voir arriver au pouvoir un gouvernement espagnol plus strict sur l’immigration. Des pistes d’explication plausibles, mais qui restent à ce stade très difficiles à vérifier.

Pour rassurer l’Europe, les autorités espagnoles ont tenu à le préciser : Ceuta et Melilla font l’objet d’un statut particulier au sein de l’espace Schengen. Tout déplacement depuis ces deux enclaves vers l’Europe continentale — que ce soit par voie aérienne ou maritime — reste soumis à des contrôles frontaliers stricts et renforcés.

Par ailleurs, Madrid insiste : une entrée irrégulière à Ceuta ne garantit en rien le droit de s’installer en Espagne ou d’accéder au reste de l’Europe. Elles précisent d’ailleurs qu’aucun des migrants entrés clandestinement n’a réussi à quitter l’enclave pour la péninsule, les verrous sécuritaires empêchant toute traversée vers le continent.

Face à l’ampleur de la crise, l’association marocaine des droits humains (AMDH) déplore un bilan dramatique d’au moins 130 victimes et plusieurs dizaines de disparus. Face à ce drame, l’ONG a exigé samedi le lancement d’une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les facteurs déclencheurs de cet exode sans précédent entre la ville de Fnideq et l’enclave espagnole.

L’Italie suspend les règles de l’espace Schengen avec l’Espagne

Conséquence politique immédiate de cet afflux massif : l’Italie ferme ses accès maritimes et aériens avec l’Espagne. En gelant l’application du traité de Schengen entre les deux pays, le ministère italien de l’Intérieur concrétise la décision annoncée dès jeudi soir par la Première ministre Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Antonio Tajani et Matteo Salvini, face aux événements de Ceuta.

Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale… pic.twitter.com/bpszoG8soX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 31, 2026



Vendredi matin, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, s’est appuyé sur les évaluations stratégiques du Comité d’analyse sur l’immigration et la sécurité des frontières pour officialiser cette décision au ministère.

Le ministère italien de l’Intérieur nuance l’impact de ces mesures : les citoyens de l’Union européenne continueront de franchir les frontières selon les procédures habituelles. Le renforcement sécuritaire s’appliquera uniquement aux ressortissants de pays tiers, soumis désormais à des contrôles ciblés et sélectifs à leur arrivée dans les ports et aéroports.

Les réactions en Europe

Pour faire face à l’urgence, le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez déploie la « Force frontière d’intervention rapide » entre la France et l’Espagne.

En parallèle, les réactions fusent : pendant qu’Emmanuel Macron assure l’Espagne de la solidarité française, l’opposition pilonne l’exécutif. Marine Le Pen exige un blocage immédiat et la fin du libre accès Schengen pour les non-Européens, tandis qu’Éric Ciotti réclame dans un courrier d’urgence à Sébastien Lecornu le rétablissement pur et simple des contrôles frontaliers.

À l’instar de la France, le Royaume-Uni s’est dit prêt à apporter son soutien à l’Espagne. Au Portugal, le Premier ministre Luís Montenegro a préféré anticiper : il a annoncé un renforcement immédiat des contrôles sur les façades terrestres et maritimes du sud du pays.

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