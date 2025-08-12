Crise humanitaire à Gaza : Madonna appelle le pape Léon XIV à briser le blocus

La star américaine Madonna a pris position publiquement en faveur de la cause palestinienne, appelant à la levée du blocus imposé à Gaza afin que les enfants puissent recevoir nourriture et soins. Dans un message diffusé lundi sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a exhorté le pape Léon XIV à se rendre sur place pour créer une ouverture dans le siège et permettre l’acheminement d’une aide humanitaire urgente.

Ce plaidoyer survient à l’occasion d’un moment personnel : l’anniversaire de son fils Rocco, qui a fêté ses 25 ans lundi. Madonna explique que cette date lui a rappelé le rôle universel de protection que les parents ont envers leurs enfants, et l’a incitée à exprimer publiquement son inquiétude face à la situation à Gaza.

Madonna interpelle le pape pour venir en aide aux enfants de Gaza

Dans son message adressé directement au souverain pontife, l’icône de la pop écrit : « Très Saint-Père. S’il vous plaît, allez à Gaza et apportez votre lumière aux enfants avant qu’il ne soit trop tard. En tant que mère, je ne peux supporter de voir leurs souffrances. »

Poursuivant son appel, elle souligne que « les enfants du monde appartiennent à tous » et que le pape est « le seul d’entre nous à qui l’on ne peut refuser l’entrée » dans la bande de Gaza. Madonna affirme que son intervention pourrait contribuer à ouvrir les portes de l’aide humanitaire et sauver des vies. « Il n’y a plus de temps », prévient-elle.

L’artiste, connue pour ses prises de position sur des causes sociales et humanitaires, n’a pas précisé si elle avait déjà eu un contact direct avec le Vatican avant de rendre son appel public. Toutefois, ce message a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains saluant l’engagement de la chanteuse, d’autres s’interrogeant sur la portée réelle d’une telle initiative.

« Allez à Gaza avant qu’il ne soit trop tard »

La situation humanitaire à Gaza, déjà précaire depuis des années, s’est aggravée avec le renforcement du blocus et la difficulté d’acheminer des vivres et des médicaments. Les organisations internationales alertent régulièrement sur le manque d’accès à l’eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux, particulièrement pour les enfants.

En interpellant directement le pape, Madonna espère mobiliser une figure morale et religieuse de premier plan pour briser l’isolement du territoire. Le Vatican n’a, pour l’instant, pas réagi publiquement à cet appel.

Cet engagement de la chanteuse s’inscrit dans une série de prises de parole d’artistes et de personnalités internationales qui utilisent leur notoriété pour attirer l’attention sur la crise humanitaire à Gaza. Reste à savoir si ce nouvel appel trouvera un écho auprès des décideurs politiques et religieux capables d’influer sur le cours des événements.