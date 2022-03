Crise gaz en Europe: l’ambassadeur d’Italie fait l’éloge de l’Algérie

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le monde a les rivés sur l’Ukraine mais aussi sur la Russie, qui est au cœur de tous les sujets d’actualités. Les principaux sujets aussi qui sont abordés depuis maintenant plus de 10 jours, c’est le pétrole et le gaz.

Pour le gaz il est à noter que de nombreux pays d’Europe dépendent de la Russie pour ce qui est du gaz. L’Allemagne est fournie par la Russie à hauteur de 66%, pour l’Italie c’est à hauteur de 46%, tandis que les Pays-Bas et la France 26% et 17%. C’est dire l’impact économique que peut avoir cette guerre sur tout le continent Européen.

En ce qui concerne l’Italie, il est à noter que mise à part la Russie, ce pays se fournit aussi en Algérie. C’est pour cela que l’ambassadeur de la République italienne en Algérie M. Giovanni Pugliese, a dit que l’Algérie restera le principal fournisseur de gaz de l’Italie, indépendamment de la crise russo-ukrainienne.

C’est dans une déclaration faite hier par l’ambassadeur italien, qui s’est tenue en marge de l’inauguration du Comité d’amitié algéro-italien à l’Assemblée populaire nationale, que l’ambassadeur s’est expliqué, commentant les récents événements se déroulant en Europe et évoquant la possibilité pour l’Algérie de fournir à l’Italie des quantités supplémentaires de gaz en disant : « L’Algérie restera le fournisseur principal et stratégique de son pays, soulignant que l’Algérie est un partenaire important. » L’Italie en Afrique et en Méditerranée maintiendra cette position, quelles que soient les circonstances ».

Le gaz algérien alternative au gaz russe en Europe ?

C’est dans le même sillage, que dans un communiqué officiel de la présidence Algérienne, publié le 6 mars 2022, que le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier n’a pas manqué de remercier l’Algérie d’être, « un partenaire fiable dans le domaine de l’énergie » en précisant aussi lors de cet appel que le gouvernement espagnol est « impatient de travailler au développement et renforcer la coopération existante entre les deux pays. »

Les pays d’Europe n’ont d’autre choix que de faire face à cette crise, en tentant de trouver peut-être des alternatives au gaz fourni par la Russie.