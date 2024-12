Crise en Syrie : le Ministère des Affaires Étrangères publie un important communiqué

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères algérien a exprimé sa préoccupation face aux récents événements et aux changements rapides en Syrie. L’Algérie suit de près cette situation, réaffirmant son attachement à la stabilité de ce pays frère.

Instabilité politique en Syrie : un communiqué majeur du ministère des Affaires étrangères

Le communiqué appelle toutes les parties syriennes à œuvrer pour l’unité nationale, la paix et la préservation de la sécurité et de l’intégrité territoriale de la Syrie. L’Algérie, connue pour son engagement en faveur de la paix, insiste sur la nécessité de surmonter les divisions internes et d’éviter tout ce qui pourrait fragiliser davantage la stabilité du pays.

Soulignant les liens historiques solides entre les deux nations, l’Algérie a exprimé son soutien indéfectible au peuple syrien. Elle a rappelé que les relations algéro-syriennes sont fondées sur une histoire commune marquée par la solidarité et l’entraide. À cet égard, le communiqué encourage un dialogue inclusif entre toutes les composantes du peuple syrien, qu’il considère comme un moyen indispensable pour surmonter les défis actuels.

l’Algérie plaide pour une solution souveraine et la préservation des ressources

L’Algérie a également insisté sur la nécessité de protéger les ressources et les infrastructures du pays, en mettant en avant l’importance des intérêts supérieurs de la Syrie. L’objectif, selon le communiqué, est de bâtir un avenir commun pour tous les Syriens, à travers des institutions légitimes issues de leur volonté souveraine.

Enfin, l’Algérie a souligné son opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes. Elle a réaffirmé que seule une solution émanant des Syriens eux-mêmes pourra garantir un avenir stable et prospère pour le pays.

Cette déclaration reflète une fois de plus le rôle de l’Algérie sur la scène diplomatique, en tant qu’acteur engagé dans la promotion de la paix et du dialogue dans les régions en crise.